Il ministro dell' Ambiente Costa e il presidente dell' Anac Raffaele Cantone al forum dei

Russiagate - consegnato al ministro della Giustizia il rapporto sulle indagini su Trump : New York - Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller , ha consegnato al ministro della Giustizia, William Barr, il rapporto sulle sue indagini sulle, presunte, interferenze russe nelle ...

Trani commemora il ministro dell'armonia a vent'anni dalla scomparsa con la presentazione del libro "Pinuccio Tatarella : Passione e ... : Secondo Vittorio Sgarbi, presente alla prima presentazione del libro a Bari, "il processo di unificazione che sta compiendo Matteo Salvini è l'unica vera eredità della lezione politica di Tatarella". ...

Marcucci dà a Toninelli la lista delle opere bloccate - un senatore insulta il ministro : "Prendila - cretino" : "Alla fine del mio intervento ho consegnato al ministro Toninelli l'elenco delle oltre 600 opere che sta bloccando. Un ministro che fa male all'Italia". Lo scrive su twitter il capogruppo Pd al Senato,...

Saviano : "A processo per aver definito Salvini 'ministro della Mala Vita' | La replica : "Ma quanto rosica..." : Nuovi strali con il vicepremier, che risponde via Twitter all'annuncio dello scrittore: "Ma quanto rosica il chiacchierone?"

Migranti - Saviano attacca Salvini : «ministro della Mala Vita». Il vicepremier : querelo : Nuovo scontro Saviano-Salvini. L?autore di Gomorra di fatto ha subito puntato il dito contro il titolare del Viminale che ha chiuso i porti dopo l?arrivo della Nave Mare Jonio a largo di...

Congresso delle famiglie - il ministro leghista Fontana : ‘Confermo patrocinio governo. Parolin? Ospite l’anno scorso’ : Nessuna richiesta di revoca ma solo un approfondimento istruttorio. E quindi il patrocinio del governo al convegno di Verona sulla famiglia è confermato. A riferirlo il ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana, rispondendo a due interrogazioni parlamentari presentate dal Pd e da Fratelli d’Italia durante il questione time alla Camera. “Alcune notizie apparse in questi giorni sono destituite da ogni fondamento: confermo l’intento del ...

Migranti e soccorsi in mare - il giurista : “Arresti? Non decide il ministro dell’Interno chi è colpevole e chi no” : “Non è il ministro dell’Interno che decide chi è colpevole e chi no. Lo fa la magistratura con un processo, con il diritto alla difesa, con la presunzione di innocenza. Questo vale per tutti. Lo stesso vale per il controllo delle frontiere: le cui modalità sono stabilite dalla legge entro i limiti dei trattati internazionali e quindi se tra queste persone ci sono persone che non hanno diritto di entrare, che devono essere rimpatriate e che ...

Mare Jonio - Saviano : “Atto da buffone del ministro della Malavita”. Salvini : “Lo querelo” : Botta e risposta tra Roberto Saviano e Matteo Salvini. Lo scrittore: "Alla vigilia del voto in Senato sul caso #Diciotti, che salverà il Ministro della Mala Vita dal rischio concreto di finire in carcere, assistiamo all'ennesimo atto da buffone sulla pelle dei migranti". Il vicepremier minaccia una querela.Continua a leggere

Matteo Salvini 'ministro delle chiacchiere interne'. Lui? Il big M5s : Di Maio questa come la spiega? : 'Il ministro delle chiacchiere interne'. A definire così Matteo Salvini non è un grillino qualunque, ma il candidato governatore in Basilicata Antonio Mattia , con un passato in Forza Italia . La ...

Giovanni Tria - 'numeri strampalati'. Matteo Salvini 'licenzia' il ministro dell'Economia con due parole : Dopo Luigi Di Maio sul reddito di cittadinanza, è Matteo Salvini a massacrare il ministro dell'Economia e stavolta c'entra la flat tax familiare , prossimo obiettivo della Lega . 'Non la faremo in un ...

