Il deputato regionale Claudio Fava | urgentemente un dibattito in aula con la presenza del

Pensioni in cambio di voti : indagato un ex deputato regionale siciliano Giovanni Lo Sciuto : Giovanni Lo Sciuto, l'ex deputato regionale siciliano arrestato stamane dai Carabinieri, coordinati dalla Procura di Trapani, nell'ambito dell'operazione "Artemisia", avrebbe ottenuto un cospicuo pacchetto di voti grazie ad un accordo con Rosario Orlando, responsabile del centro medico legale dell'Inps fino al maggio 2016, poi collaboratore esterno dello stesso ente quale "medico rappresentante di categoria in seno alle commissioni ...

Trapani - loggia massonica segreta : 27 arresti - tra loro l’ex presidente Ars Cascio e l’ex deputato regionale di Fi Lo Sciuto : Una superloggia massonica segreta formata da politici, professionisti e tre poliziotti, con sede a Castelvetrano, il paese natale del boss latitante Matteo Messina Denaro. Il blitz dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Trapani, ha portato questa mattina all’arresto di 27 persone, mentre altre dieci sono indagate a piede libero. Un’operazione, chiamata in codice “Artemisia”, che nasce dalle indagini avviate nel 2015 ...

Mafia - arrestato Paolo Ruggirello - ex deputato regionale di centrodestra - ora al PD : La Procura distrettuale antiMafia di Palermo ha fatto arrestare Paolo Ruggirello, ex deputato regionale, che nel corso della sua carriera politica ha cambiato più volte casacca, passando dai socialisti al movimento per le autonomie e il centrodestra, prima di approdare, quattro anni fa, tra i Dem di area renziana. Si era anche candidato al Senato l'anno scorso, ma non è stato eletto. Con lui in carcere oggi sono finite altre 24 persone ...

Arrestato a Trapani Paolo Ruggirello - ex deputato regionale Pd : "Si offriva come punto di riferimento ai mafiosi" : Sono 25 le persone arrestate nell'operazione antimafia condotta nella mattinata del 5 marzo a Trapani. Tra loro un ex deputato della Regione Sicilia: si tratta di Paolo Ruggirello, in passato di centrodestra ma entrato nel Pd nel 2015. È accusato di associazione mafiosa. Arrestata anche l'ex assessore comunale di Trapani Ivana Inferrera, indagata per voto di scambio politico-mafioso.Secondo gli inquirenti, i due politici si "offrivano" ai ...

Mafia - arrestato Ruggirello ex deputato regionale Pd. “E’ a disposizione dei fedelissimi di Messina Denaro” : Blitz a Trapani, 25 arresti. Decapitato il nuovo vertice della cosca. Il politico accusato di associazione mafiosa: "Favori in cambio di voti". Assalto dei boss a Favignana per investire nel turismo