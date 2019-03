Il 5G e la Cina | perché dobbiamo stare attenti

Perché l’Italia vuole l’accordo con la Cina spiegato in 4 grafici : Il Memorandum of Understanding tra Italia e Cina porterà l'Italia, prima tra i paesi del G7, dentro alla “Belt and Road Initiative” (o Nuove vie della Seta). Dall’export agli investimenti in infrastrutture: ecco Perché il nostro Paese guarda alle relazioni econimiche con il gigante asiatico...

Panda bond e investimenti : perché l'Italia fa affari con la Cina : Cambierebbero le cose con la collaborazione alla Nuova via della seta? I finanziamenti cinesi 'possono aiutare l'economia italiana', ha detto al Ft Andrew Cainey, ricercatore alla Chatham House, 'i ...

Via della Seta - un porto sicuro : perché l'Italia con la Cina farà affari d'oro : Ma l' Italia non può ignorare la fortuna che ha di collocarsi in una zona geografica strategica, naturale cerniera di collegamento tra il Sud e l' Est del mondo e l' Europa centrale, tra Suez e il ...

Italia-Cina - perchè il porto di Trieste è così strategico per Pechino : L'arrivo in Italia del presidente cinese Xi Jinping, che si prepara a firmare il memorandum of understanding con lo Stato italiano, apre la strada a diversi, e più specifici, accordi tra i due Paesi, che comprendono anche le intese tra China communications construction company (Cccc), braccio operativo del Governo cinese sulle infrastrutture, e due dei principali porti italiani: Genova e Trieste...

Cina - perché i telefoni 5G possono essere un'arma : Gli Stati Uniti sono vicini a scatenare la guerra con la Cina per la tecnologia 5G. Ossia le piattaforme tecnologiche che supporteranno lo sviluppo delle nuove reti per gli smartphone e i servizi del futuro. Ma perché una nazione come gli Usa ha tanta paura dei giganti (...)(...) cinesi, Huawei e Zte, che sono le principali depositarie di questa tecnologia?Il motivo è questo: il 5G non è solo una rete per la telefonia mobile, dove transitano ...

Perché con la firma del Memorandum sorride soprattutto la Cina : Un proclama generico, che almeno in teoria dovrebbe costituire la premessa di una maggiore apertura dell'economia cinese. Nei fatti, tutto resta da vedere. Via della Seta, Italia avrebbe dovuto fare ...

Perché la Cina vieta mele e pere italiane - ma noi mangiamo quelle cinesi : Manca poco alla firma dell'accordo sulla "Nuova Via della Seta" tra Cina e Italia. E mentre infiamma il dibattito politico...

Via della Seta - perché l’Italia rischia di finire stritolata nella competizione Usa-Cina : di Roberto Iannuzzi* Mentre si attende l’arrivo in Italia del presidente cinese Xi Jinping la prossima settimana, a livello politico è emerso un serrato dibattito sul memorandum d’intesa che dovrebbe sancire l’adesione italiana al progetto della Belt and Road Initiative (Bri), il grande progetto cinese di integrazione eurasiatica altrimenti noto come Nuova Via della Seta. Ai sostenitori dell’iniziativa del governo gialloverde, che la considerano ...

Perché quando la Cina parla di business in realtà ha mire molto politiche : Milano. Mentre l’Italia si prepara a firmare il memorandum d’intesa con la Cina sulla Belt and Road Initiative (Bri), e il Quirinale tenta rassicurazioni last minute facendo sapere che dall’accordo sarà esclusa le tecnologia strategica del 5G, può essere utile guardare ai paesi che, in Europa, sono

Via della Seta - ecco perché guardo con favore all’apertura dell’Italia alla Cina : Le “anime belle” del sovranismo diranno, ça va sans dire, che l’Italia dovrebbe essere autonoma e non cedere ai nessi, sempre pericolosi, coi potentati economici stranieri, siano essi la Cina, gli Usa o la Russia. In un mondo ideale, avrebbero pure ragione: se fossimo, ad esempio, nella kallipolis di Platone. Ma la realtà reale e non ideale è un’altra: hic Rhodus, hic salta! Ed è di questa che occorre sobriamente tenere conto. ecco perché, in ...

PATTO ITALIA-Cina/ Un suicidio economico e politico - ecco perché : L'Italia sembra intenzionata a firmare un importante accordo con la Cina, cosa che potrebbe avere conseguenze negative per l'economia

