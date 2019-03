I terrificanti commenti di Barbra Streisand su Michael Jackson pedofilo | “Credo agli

optimaitalia

(Di sabato 23 marzo 2019)Forse è stato solo un insieme di dichiarazioni riportate in modo inesatto, forse un'opinione espressa male, ma il commento disue il documentario Leaving Neverland è davvero terrificante.La diva di È nata una stella è entrata nel dibattito sul docufilm che sta innescando pesanti reazioni e conseguenze sull'eredità culturale lasciata dalla leggendaria popstar, accusata dai due protagonisti di Leaving Neverland di abusi continuati subiti quando avevano tra i 7 e i 14 anni.La, che già in precedenza aveva rifiutato di duettare conin I Just Can't Stop Loving You, ha risposto ad una domanda sull'argomento caldo di questi giorni sostenendo di credere alla versione degli accusatori Wade Robson e James Safechuck, definendo "troppo dolorose" le loro testimonianze e poi impelagandosi in una serie di assurde asserzioni.In ...

