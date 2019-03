I “paperoni” della Serie C | i più ricchi della terza serie italiana

calcioweb.eu

(Di sabato 23 marzo 2019) Sceicchi, grossi imprenditori o magnati. Sono loro i patron piùal mondo capaci di fare la voce grossa durante il calciomercato. Parliamo delle big europee, chiaramente.Ma c’è curiosità anche per capire chi sono i piùnelleminori. La piattaforma Eleven Sports, che ha l’esclusiva di tutte le gare di, ha pubblicato la classifica con i “paperoni”. Le proprietà più ricche dell’ex Lega Pro.Scontato inserire nei primi due posti la Juventus under 23 e il Monza, con a capo Agnelli e Berlusconi, fresco di presidenza. Ma non solo loro: ecco la classifica completa pubblicata da Eleven Sports.Juventus under 23/Exor: 14.3 miliardi Monza/Fininvest: 5.1 miliardi Virtus Entella/Duferco: 4.7 miliardi L.R. Vicenza/OTB: 1.5 miliardi Feralpisalò/G. Feralpi: 1.12 miliardi Triestina/Metricom Hold Builders: 1 ...

