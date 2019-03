I benefici dell’attività fisica accidentale (come fare le pulizie o salire le scale) : (foto: Tom Merton via Getty Images) Ascensore fuori servizio, automobile rotta o sciopero dei mezzi? Non c’è migliore occasione per salire le scale o andare a lavoro in bicicletta o a piedi, sia secondo il buon senso che secondo la scienza. Anche questo tipo di esercizio, infatti, non pianificato e accidentale, può avere effetti molto positivi per il nostro corpo. E da oggi potrebbe essere considerato attività fisica anche a livello ...

Conte : da Via della Seta benefici a Italia e Cina' : La tradizione dei legami tra Cina e Italia "è molto antica": la relazione è "già molto buona e la prospettiva di collaborazione avrà ulteriore spinta" con la nuova Via della Seta, afferma il premier ...

Draghi : 'Palesi i benefici della vigilanza bancaria Ue - ma Italia unico paese ad aver bisogno di avanzo primario : Ancora una volta la Bce mette in guardia il governo e batte il tasto dei conti pubblici. Per Francoforte il nostro è l'unico paese ad aver bisogno di mettere in sicurezza l'enorme debito pubblico

Draghi - i benefici della vigilanza bancaria Ue sono palesi : 'I benefici della vigilanza bancaria europea, giunta al suo quinto anno di attività, sono oramai palesi'. Lo dice il presidente della Bce, Mario Draghi, nella prefazione al rapporto annuale dell'...

5 benefici dell’acqua allo zenzero : Può aiutare a calmare la nauseaPuò alleviare i dolori mestrualiPuò bilanciare il livello di zucchero nel sanguePuò favorire la perdita di pesoPotrebbe ridurre il rischio di malattie cronicheProvate a immaginare un momento di relax: per la maggior parte delle persone, questo coincide con un bollitore d’acqua che fuma e un infuso di erbe da preparare, dieci minuti di relax e di benessere da dedicarsi nel caos frenetico della ...

Insegnare l’arte ai bambini : tutti i benefici - a partire delle emozioni : Non è solamente un gioco, per i bambini: colorare, dipingere, sperimentare coi colori e imparare l’arte fa bene alla loro anima. E, soprattutto, al loro sviluppo. I bimbi sono infatti, per loro stessa natura, inclini all’arte e alla creatività: disegnando e colorando esprimono le loro emozioni, imparano a sperimentare, comunicano. Più di quanto facciano a parole. All‘arte, però, la scuola non è sempre attenta: nelle scuole ...

Chi è Marco Ponti - il professore dell’analisi costi-benefici Tav. Il cv : Chi è Marco Ponti, il professore dell’analisi costi-benefici Tav. Il cv Chi è Marco Ponti È scoppiato un vero e proprio caso intorno alla figura di Marco Ponti; l’ingegnere che ha redatto l’analisi costi-benefici commissionata dal ministro Toninelli, in cui si boccia la Tav, ha una società che invece promuove la Tav in un’analisi simile realizzata su iniziativa della Commissione Europea. Marco Ponti: l’analisi pro Tav della TRT Ben sei ...

L’analisi costi benefici Tav Torino Lione è una supercazzola della politica : L’analisi costi benefici Tav Torino Lione è una supercazzola della politica La costruzione della ferrovia con tratta Torino-Lione ha da molto tempo perso qualsiasi significato logico o razionale. Del progetto, nato nel 1991 con il governo Amato, erano grandi fan Prodi e Berlusconi, assieme ad altri 16 governi di sinistra, centro e destra. Ha il respiro del Grande Romanzo Italiano, la TAV. Ormai negli anni ha assunto un’aura mistica tanto che ...

Calcolare i costi-benefici della Tav senza gli effetti sulla salute non ha senso : sulla Tav il governo non sembra proprio in grado di trovare un accordo. Per la Lega la decisione è evidentemente politica: bisogna andare avanti per non scontentare gli interessi di industriali e commercianti del Nord. Dal canto loro, i 5 stelle cercano invece di far convivere le tante anime del movimento facendosi scudo dietro alla controversa analisi costi-benefici, voluta dal ministro dei trasporti Danilo Toninelli. Un rapporto giunto in ...

Il consulente del governo che ha bocciato la Torino-Lione : “Ha i più alti benefici delle opere Ue” : C’è un documento della commissione Trasporti del parlamento europeo sull’impatto che potrebbe avere la Tav sui destini dell’Unione, che non lascia spazio a dubbi: il Trans European Transport Network, ovvero il sistema ferroviario che collegherà l’Italia al resto d’Europa, potrà avere risultati economici, ambientali e occupazionali senza precedenti....

Tav - La7 rivela studio inedito Ue a sostegno dell’Alta Velocità firmato da società di Ponti. “Non è analisi costi-benefici” : “Ho fatto analisi per Ocse, Commissione europea, banca mondiale, credo di non essere uno schiavo di Toninelli”. Il professor Marco Ponti, coordinatore della commissione che ha curato l’analisi costi-benefici per la Torino-Lione su cui si basa la bocciatura dell’opera da parte del ministro dei Trasporti e di tutto il Movimento 5 stelle, difende così il suo lavoro nel corso della trasmissione di Canale 5 Mattino Cinque. Nelle ...

Tav - verso un sì : con la nuova analisi costi-benefici il saldo dell’opera è positivo : La nuova versione del documento richiesta dal premier. Il conto considera solo spese e ricadute sul nostro Paese, escludendo quelle su Francia e Ue