Gue Pequeno contro Fedez Ha perso un’occasione per stare zitto

Gué Pequeno su Fedez : 'Non mi piace e cerca solo successo - la musica è marginale' : Sembra non esserci molta simpatia tra Fedez e Gué Pequeno: nonostante i due condividano lo stesso genere musicale, si dichiarano molto diversi soprattutto come persone e nel loro modo di intendere il rap. Intervistato da Peter Gomez a "La Confessione", il prossimo giudice di "The Voice of Italy" ha utilizzato parole molto forti per dire cosa pensa del collega, e della grande popolarità che ha ottenuto da quando ha incontrato Chiara Ferragni. Gué ...

Gue Pequeno : "Fedez? Alla spasmodica ricerca di successo - ma la musica per lui è marginale" : Non le manda a dire Gue Pequeno, ospite de La Confessione da Peter Gomez, questa sera su Nove. Il rapper ha infatti parlato a ruota libera della sua vita, privata ma anche lavorativa, oltre che di qualche collega col quale pare i rapporti non siano dei migliori.Interpellato da Peter Gomez, Gue ha anche parlato di Fedez che, racconta, "a pelle non è una persona che mi piace più di tanto. Non andiamo molto d'accordo".prosegui la letturaGue ...

Guè Pequeno contro Fedez : 'Su Sfera Ebbasta ha perso un'occasione per stare zitto' : I rapporti tra Gué Pequeno e Fedez, che fino a un paio di mesi fa sembravano tornati nell'ambito della cordialità – se non addirittura del rispetto artistico, dopo la partecipazione di Gué Pequeno al concerto di San Siro del primo giugno 2018 – negli ultimi tempi sono tornati ad essere a dir poco burrascosi. Il rapper infatti, pochi giorni dopo l'uscita dell'ultimo album del compagno di Chiara Ferragni, 'Paranoia Airlines', aveva criticato il ...

La Confessione (Nove) - Guè Pequeno : “Dipendente da tutto tranne che dal gioco. Preferisco lo shopping compulsivo” : Venerdì 22 marzo alle 22.45 su Nove ospite de “La Confessione” di Peter Gomez è il rapper e produttore discografico italiano Guè Pequeno. L’artista e il giornalista affrontano il tema delle dipendenze. “Lei ha detto di avere una dipendenza compulsiva da marchi costosi, da novità. Una dipendenza che la logora”, dice il direttore de Ilfattoquotidiano.it. “Ognuno ha le sue dipendenze. Io sono stato dipendente da ...

La Confessione (Nove) - Guè Pequeno : “La mia famiglia? Borghese - di sinistra. Io penso ai soldi - mando avanti le cose” : Ospite de “La Confessione” di Peter Gomez venerdì 22 marzo alle 22.45 su Nove è il rapper e produttore discografico italiano Guè Pequeno. Figlio del noto giornalista Marco Fini, inviato per Panorama, L’Espresso e Paese Sera, studioso di Resistenza, terrorismo e stragismo, mancato il 4 novembre 2017, il cantante ammette di provenire da una famiglia Borghese, di sinistra: “Era una famiglia di cultura, di persone che ...

La Confessione (Nove) - Gué Pequeno : “Fedez? Su Sfera ha perso un’occasione per tacere. E’ un intrattenitore astuto” : Venerdì 22 marzo alle 22.45 su Nove ospite de “La Confessione” di Peter Gomez è il rapper e produttore discografico italiano Guè Pequeno. Il giornalista mostra al cantante una foto di Sfera Ebbasta, il trapper idolo dei giovanissimi, finito al centro di una bufera mediatica l’8 dicembre 2018 quando in una discoteca, in provincia di Ancona, trovano la morte una mamma e cinque teenager. “Tutti lo hanno conosciuto per la ...

Milano - Gué Pequeno infiamma il Forum e si consacra come 'Padrino' del rap italiano : Era sicuramente uno degli eventi più importanti dell'anno in ambito hip hop 'la prima' al Forum di Assago di Gué Pequeno, e le aspettative sono indubbiamente state soddisfatte, secondo qualcuno addirittura superate. La serata di Gué Pequeno è stata infatti un indiscutibile successo, come può confermare chiunque vi abbia preso parte, oltre che i numerosi video ed i resoconti giornalistici, tutti a dir poco entusiastici, presenti on line. La notte ...

The Voice of Italy - svelati i coach saranno Elettra Lamborghini - Gué Pequeno - Morgan e Gigi D'Alessio : È bastato un post sull apagina di Facebook, perché si ritornasse a parlare di The Voice of Italy , il talent musicale condotto da Simona Ventura su Rai2: 'Habemus giuriam!', si legge, e, di seguito, i ...

The Voice 2019 - Simona Ventura conferma la giuria : Morgan - Gigi d'Alessio - Elettra Lamborghini e Gue Pequeno : E' stata finalmente ufficializzata la giuria di The Voice of Italy 2019, il talent show che vedrà Simona Ventura alla conduzione, a partire dal mese di aprile, in prima serata su Rai Due.Dopo i rumors delle scorse settimane e il NO incassato per l'idea di avere Sfera Ebbasta su una delle quattro poltrone girevoli, è arrivata la conferma ufficiale dei 4 coach della nuova edizione. Come anticipatovi in anteprima su TvBlog, il quarto nome è ...

Salmo - Gué Pequeno e le reciproche frecciatine : il pubblico rap si divide : Gué Pequeno, in una recente intervista concessa all'amico Max Brigante per Radio 105, si è definito il primo artista 'prettamente hip hop' a riempire il Forum di Milano. Il suo concerto nella prestigiosa location del capoluogo lombardo, previsto per il 16 marzo, è infatti sold out. La spavalda dichiarazione di Gué Pequeno ha però suscitato sin da subito polemiche e dissapori in ambito hip hop. Secondo molti osservatori ed appassionati di rap ...

Lazza - il pianista rapper che piace a Fibra e Guè Pequeno : Lazza ha tutte le carte in regola per diventare un fenomeno del rap. E il suo secondo disco, 'Re Mida', lo conferma, anche solo grazie al calibro dei feat.,. È nato a Milano nel 1994, zona piazzale ...

Gué Pequeno : 'Mi sposo al 70% entro il 2020 - al 50% faccio un figlio a breve' : Venerdì scorso Gué Pequeno ha concesso un'intervista tanto breve quanto interessante ai microfoni di Radio 105. Ospite dell'amico Max Brigante, il rapper milanese ha toccato nel giro di soli 15 minuti tantissimi argomenti, fornendo per la prima volta degli indizi, seppur vaghi, sul suo prossimo album, ma anche e soprattutto informazioni sul suo prossimo attesissimo live al Forum di Milano, che sarà arricchito dalla presenza di numerosi esponenti ...

Gue Pequeno si è fidanzato? Mano nella mano con una donna misteriosa : Gue Pequeno avvistato in compagnia di una donna misteriosa: è lei la nuova fidanzata? Il gossip impazza Gue Pequeno potrebbe aver trovato l’amore. Il rapper, proprio di recente, è stato avvistato in compagnia di una giovane donna. Il video è stato pubblicato oggi dalla pagina Instagram di Spysee e, dagli atteggiamenti che il cantante ha […] L'articolo Gue Pequeno si è fidanzato? mano nella mano con una donna misteriosa proviene da ...

Mahmood - Sfera e Guè Pequeno - mamme e affari della rap connection : Paolo Alberto Monachetti, Gionata Boschetti e Cosimo Fini si sono messi insieme e hanno aperto una società in un ufficetto in centro a Milano, zona San Babila. Paolo ha già un'attività con la mamma, ...