Gruppo PSA - FCA avrebbe già rifiutato la proposta di alleanza

Gruppo PSA - Pronti a nuove alleanze - anche con FCA : La famiglia Peugeot, socio rilevante del Gruppo PSA per quanto non più di controllo, è pronta a sostenere l'amministratore delegato Carlos Tavares nella ricerca di nuove acquisizioni o alleanze, anche con la Fiat Chrysler Automobiles. "Abbiamo supportato il progetto Opel sin dall'inizio. Se si presenta un'altra opportunità, non ci fermeremo. Carlos lo sa", afferma Robert Peugeot, numero uno della holding della famiglia transalpina FFP, ...

Gruppo FCA - Tavares-Manley - quel botta e risposta sullalleanza con PSA : PSA chiama, FCA risponde (ma senza sbilanciarsi). Niente uscite in pubblico qui a Ginevra, solo uno scambio di reciproche aperture a mezzo stampa, per il momento, con Carlos Tavares che incontrando i giornalisti ha alluso a nuovi orizzonti dopo il risanamento del business della Opel (tornata agli utili dopo venti anni) e Mike Manley che ha fatto altrettanto, ricambiando su note molto simili.Tutti parlano con tutti, sempre (cit.). Tutto avviene ...

Gruppo PSA - Tavares cerca nuovi alleati : nel mirino GM e FCA : Il Gruppo PSA è ancora troppo piccolo nonostante l'anno scorso sia riuscito a sfiorare la soglia dei 4 milioni di veicoli venduti grazie soprattutto al contributo della Opel. Per questo motivo, secondo l'agenzia Bloomberg, l'amministratore delegato Carlos Tavares avrebbe iniziato a valutare nuove operazioni straordinarie o alleanze con altri produttori che consentano di imprimere un colpo di acceleratore ai progetti di espansione sui mercati ...

Gruppo PSA - Gennaio da record in Italia : Archiviato un 2018 molto brillante, concluso con 323.761 immatricolazioni per auto e veicoli commerciali Citroën, Peugeot, Opel e DS che rappresentano un record storico e hanno permesso al Gruppo di raggiungere una quota di mercato del 15,5% alle spalle della sola FCA, PSA Italia è partita con il piede giusto anche nel 2019. Nel Gennaio scorso, infatti, il Gruppo ha venduto ben 32.733 vetture con un incremento del 5,2% contro il -7% del sistema ...

Gruppo PSA - Un 2018 in forte crescita e Opel torna all'utile : Il Gruppo PSA è riuscito laddove la General Motors ha fallito per 17 anni: far chiudere un bilancio annuale in utile alla Opel. La Casa di Ruesselsheim, di proprietà dei francesi da poco meno di 19 mesi, ha infatti registrato nel 2018 un utile operativo ricorrente (ossia depurato da voci straordinarie o atipiche) di 859 milioni di euro, a fronte della perdita di 179 milioni registrata nei soli cinque mesi di consolidamento del 2017.Una ...

Gruppo PSA - L'erede della Opel Mokka X sarà prodotta a Poissy : Lo stabilimento francese di Poissy del Gruppo PSA - che lo scorso anno ha prodotto 175 mila vetture (38 ogni ora) tra Peugeot 208 e DS 3 - si prepara ad assemblare lerede della Opel Mokka X, la cui versione europea viene fabbricata a Saragozza, in Spagna. A partire del 2020 la nuova B-Suv, inizialmente destinata alla fabbrica di Eisenach, nascerà sulla nuova linea multiveicolo del polo produttivo, dedicata alle auto della piattaforma Cmp e ...

Gruppo PSA - Investe nel provider di auto usate FengChe : Il Gruppo PSA rafforza la propria presenza in Cina grazie allacquisizione della FengChe. Fondata a Shanghai nel 2015, è un'azienda specializzata nelle auto usate e nei servizi di transazione sul mercato asiatico. La società fornisce ai propri clienti un sistema di ottimizzazione delle vendite e di gestione delle vetture, piattaforme di transazioni B2B e consulenza strategica ai gruppi di concessionari. Non solo: punta a innovare il settore ...

Gruppo FCA - Rinnovato l'accordo con PSA per i veicoli commerciali : I gruppi FCA e PSA hanno firmato un accordo per prolungare fino al 2023 la collaborazione nella produzione di veicoli commerciali leggeri nello stabilimento Sevel di Atessa, in provincia di Chieti. La joint venture, in essere da quasi 40 anni e in scadenza nel 2020, prevede inoltre il coinvolgimento dei marchi Opel e Vauxhall oltre alla Fiat, alla Citroën e alla Peugeot.Aumenterà capacità produttiva. Il rinnovo della partnership ...

Gruppo PSA - Nel 2019 - 1.600 assunzioni nelle vendite : Per soddisfare gli obiettivi fissati nel suo piano a medio termine, PSA Retail (la divisione distribuzione del Gruppo), prevede di assumere 1.600 nuovi dipendenti solo nel 2019, di cui 800 al di fuori della Francia. Gran parte delle posizioni sono offerte in particolare ai giovani. Al momento, sono 750 i lavoratori tra i 16 e i 23 anni, pari al 7% della forza lavoro. Di questi, 480 hanno sede in Francia e rappresentano il 9% dell'organico ...