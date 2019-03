Governo | la previsione di Bruno Vespa | sarà rottura | si tornerà al voto dopo le Europee

Blastingnews

(Di sabato 23 marzo 2019) L'idea che unformato da Lega e Movimento Cinque Stelle possa reggere a lungo è sempre stata vista con un certo scetticismo da tanti opinionisti della scena politica e non solo. L'attuale maggioranza, formata da due forze politiche fortemente eterogenee, si regge su un contratto che detta le linee guida della strategia messa in atto dall'esecutivo di Giuseppe Conte. Al momento i propositi espressi da Di Maio e Salvini sono quelli di andare avanti per cinque anni, ma di fronte alle parole che si dicono accade spesso che possano palesarsi esigenze politiche di natura differente. A rivelarle sono analisti della scena politica italiana comeche, in un suo editoriale pubblicato da Il Giorno e ripreso dall'edizione online di Libero, non ha particolari problemi nell'esporsi riguardo al futuro dell'esecutivo. Secondo il conduttore di "Porta a Porta" l'esecutivo avrebbe un ...

petergomezblog : Governo, la previsione di Renzi: “Non arriverà a seconda legge Bilancio. Avremo bipolarismo Zingaretti-Salvini” - aura67422491 : Non lo conosco, come la maggior parte di quelli che ne parlano Non mi piace, a sensazione, a previsione, a pelle.… - danielemassign1 : Caro Letta ora fai il profeta? già nessuno ti dà più retta così inventi stupidate d'altronde non sai fare altro.. i… -