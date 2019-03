Gomorra | in anteprima al The Space Cinema Moderno di Roma i primi due episodi della

romadailynews

(Di sabato 23 marzo 2019) L’evento, realizzato in collaborazione con Sky, è previsto lunedì 25 marzo alle ore 19:00In attesa del grande ritorno di, la serie originale Sky nata da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo best seller, Theoffre ai suoi clienti più fedeli la possibilità di assistere – in– alle prime due puntatenuova stagione in compagnia del cast, che sarà presente in sala. Un appuntamento imperdibile per vivere l’emozione del nuovo inizio sul grande schermo.I possessori di “ThePass” (l’abbonamento Theper andare alsenza limiti) potranno infatti ricevere l’invito esclusivo per partecipare all’evento, in programma lunedì 25 marzo, alle ore 19.00, al Thedi. L’appuntamento, in collaborazione con Sky, sarà l’occasione per celebrare il fenomeno TV che ha riscosso un incredibile successo nazionale ed ...

