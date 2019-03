Golf – Internazionali d’Italia 2019 | vincono Dietzel e Roussin Bouchard | secondo

Golf – Internazionali di Spagna : Alessia Nobilio sfiora la vittoria - l’azzurra cede in finale alla francese Candice : Secondo posto per l’atleta italiana, superata in finale dalla francese Mahe Candice alla 21ª buca, la terza di spareggio Alessia Nobilio si è classificata al secondo posto nello Spanish International Ladies Amateur Championship “Copa S.M. La Reina”, disputato sul percorso dello Zaudìn Golf Club (par 71) di Tomares in Spagna, dove è stata superata in finale dalla francese Mahe Candice alla 21ª buca, la terza di spareggio. l’azzurra è ...