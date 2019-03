Gol Paquetà | il milanista continua ad incantare | in rete anche con il Brasile VIDEO

calcioweb.eu

(Di sabato 23 marzo 2019) GOL PAQUETA’ – In campo non solo le Nazionali per le qualificazione a Euro 2020 maper Amichevoli, in particolar modo la più importante mette di frontee Panama. Si sono messi in mostra diversi calciatori del Milan, inPiatek e Calhanoglu, adesso è stato il turno di, i rossoneri hanno messo a segno un grande colpo di mercato, il brasiliano è stato sempre uno dei più positivi ed autore di grandi prestazioni in campionato. Adesso si confermaa livello internazionale,del vantaggio contro il Panama su assist di Casemiro, al 36′ il pareggio di Machado. Mae Milan possono sorridere,adCasemiro with an inch perfect ball to find Lucas Paqueta for his first senior Brazil goal pic.twitter.com/iaz58l9PpR— M (@RuthlessRamos ) 23 marzo 2019L'articolo Gol, ilad ...

AntoVitiello : Dopo #Piatek e #Calhanoglu, anche #Paquetà in gol con la maglia della nazionale (numero 10 del Brasile) - DiMarzio : Maglia numero 10 'rubata' a #Neymar e subito gol. Che gioia per #Paqueta! VIDEO ???? #BrasilePanama - LoreMilan96 : RT @J__Jack: Gol di Piatek e Paquetà -