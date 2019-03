Gli Stati Generali dell' editoria aprono al digitale | per la prima volta c' è anche

L'88enne candidato "per scherzo" a presidente deGli Stati Uniti ci ha preso gusto : La sua strategia comunicativa consiste nel pubblicare meme ed è stata pensata da tre studenti del liceo. Ora tutto potrebbe diventare molto più serio

L’88enne candidato “per scherzo” a presidente deGli Stati Uniti ci ha preso gusto : Foto di Jamie Rose/Getty Images Legge Gramsci, combatte per la democrazia diretta e la sua strategia comunicativa consiste nel pubblicare meme molto efficaci su Twitter. A descriverlo così non si direbbe, ma Mike Gravel ha 88 anni suonati e potrebbe diventare il prossimo candidato alla presidenza degli Stati Uniti d’America. La storia più strana della campagna elettorale per le primarie del Partito democratico si è fin qui svolta ...

Gli Stati Uniti dicono che l’ISIS non controlla più territori in Siria : Venerdì il Dipartimento di Stato statunitense ha informato il presidente Donald Trump che lo Stato Islamico (o ISIS) non controlla più territori in Siria: da settimane era in corso la battaglia per riconquistare l’ultima roccaforte del gruppo terrorista a Baghuz, e

Verso Gli Stati Uniti d'Europa. Londra si fa più lontana. La visione di Churchill resta : Il tutto, ovviamente, non può reggere senza una politica estera unica, fondata su una voce unica e unitaria della Ue nelle sedi internazionali e sul voto a maggioranza in Consiglio europeo. Dal punto ...

Alba : monsignor Derio Olivero e Carlo Petrini per l'ultimo appuntamento deGli "Stati Generali del Sociale"

Cybersecurity - fine della tregua tra Cina e Stati Uniti : riprendono Gli attacchi hacker : Nei primi mesi del 2015 l’allora presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, e quello cinese, Xi Jinping, hanno siglato la tregua. O meglio: la cybertregua. I due leader si impegnarono infatti a cessare le operazioni di cyberspionaggio che tra i due paesi erano in corso ormai da tempo. Per un po’ l’opera di distensione voluta da Obama ha sortito i suoi effetti e gli attacchi hacker cinesi diretti contro entità statunitensi si sono effettivamente ...

Razza bianca superiore - Harvard razzista : 'L'Università renda le foto deGli antenati schiavi frustati' : Harvard ora renda le foto degli antenati schiavi , quegli scatti commissionati 170 anni fa da un docente per uno studio razzista . Le immagini sono impressionanti, e fanno fare un balzo all'indietro ...

Stati Uniti - una mamma si fa pagare da un pedofilo per abusare di sua fiGlia : Dal Texas in questi giorni è venuta fuori una storia agghiacciante di pedofilia, che vede coinvolta anche una madre consenziente. Una vicenda che sembra surreale, considerando che ogni genitore, di norma, tiene lontano i propri figli dal pericolo. In questo caso invece, è stata la mamma di una bambina a spingere la figlia nelle grinfie del suo orco. Shirley Harmon, una donna di trentasei anni, che vive nella contea di Ector, ha venduto sua ...

Nicoletta Indelicato - dopo l’omicidio Gli arrestati sono andati in discoteca. “Dovevamo farla smettere di dire bugie” : L’hanno accoltellata e bruciata, forse addirittura quando ancora respirava. Poi hanno incendiato i vestiti lontani dal cadavere e gettato il coltello che è stato ritrovato questa mattina. Infine sono andati in discoteca. Questa è stata la serata vissuta a Marsala da Carmelo Bonetta e Margareta Buffa, come ha raccontato Carmelo dopo il quarto interrogatorio. La vittima – Nicoletta Indelicato, 25enne laureata in Scienze della ...

Genitori indigenti arrestati ad Acate per abbandono di tre fiGli minorenni : I carabinieri di Acate, durante un regolare servizio di controllo del territorio, hanno notato, presso un autolavaggio del paese, un ragazzino intento a effettuare lavori di pulizia su un'autovettura. ...

Castelvetrano - scoperta loggia segreta : tra Gli arrestati anche politici : Un blitz dei carabinieri, nelle scorse ore, ha portato allo scoperto una loggia loggia massonica segreta a Castelvetrano (comune del trapanese, noto anche per aver dato i natali al super boss ancora latitante Matteo Messina Denaro) capace - grazie ad un articolato sistemato corruttivo - di condizionare la politica. Ventisette, per ora, gli arresti convalidati per reati contro l'amministrazione della Giustizia e la Pubblica Amministrazione. Tra ...

Il NYT : “la Juventus non farà la tournée neGli Stati Uniti per evitare l’eventuale arresto a Cristiano Ronaldo” : Il titolo è chiaro: “Ronaldo and Juventus Will Avoid U.S. Amid Rape Investigation”. È il titolo scelto per un articolo del New York Times che dà notizia del cambio di programma della Juventus per la prossima estate. Il club non sarà negli Stati Uniti per l’International Champions Cup. Non ci sarà per evitare il rischio che il fuoriclasse portoghese possa essere arrestato nell’ambito dell’inchiesta per stupro dopo la denuncia ...

Apple sostiene programmi di media literacy neGli Stati Uniti ed Europa - : Una nuova iniziativa di Apple, rivolta ad organizzazioni no profit, per incoraggiare il pensiero critico dei giovani. Lo scopo è quello di allenare le nuove generazioni a come ricercare informazioni ...