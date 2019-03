Giornate Fai | per una gita a Milano apre lo storico Palazzo Pusterla con Banca Generali

Giornate Fai di Primavera - 10 tesori nascosti nei Comuni più piccoli d’Italia : Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera: per guardare l’Italia come non abbiamo mai fatto prima e costruire un ideale ponte tra culture. Mille e cento siti in 430 località diverse, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta apriranno le loro porte ai cittadini. Giunta ormai alla ventisettesima edizione, la manifestazione si è trasformata in una grandiosa festa per un pubblico vastissimo, che attende ogni anno di partecipare a ...

Dalle Giornate Fai alla pasta : cosa fare il weekend del 23 e del 24 marzo : Show cooking, degustazioni e workshop ma anche un intrattenimento per tutte le età con esibizioni di giocoleria, spettacoli di magia ed equilibrismo, concerti dal vivo e dj set. Qui tutte le ...

Savona - Palazzo Gavotti con Pinacoteca Civica e Museo della Ceramica aderisce alle 'Giornate Fai di Primavera' : Savona . Il Museo d'Arte di Palazzo Gavotti con Pinacoteca Civica e Museo della Ceramica, aderisce alle 'Giornate FAI di Primavera', previste il prossimo fine settimana, sabato 23 e domenica 24 marzo, ...

Giornate Fai di Primavera 2019 : ecco i luoghi aperti a Roma - Milano e Napoli : Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera: giunta alla XXVII edizione, ogni anno la manifestazione nazionale istituita dal Fondo Ambiente Italiano riapre luoghi solitamente inaccessibili e dà la possibilità, attraverso attività e visite guidate, di riscoprire i tesori nascosti del nostro Paese. Quest’anno saranno più di mille i luoghi aperti da nord a sud, da Milano a Napoli: partendo da Palazzo della Rovere a Roma, e ...

Giornate Fai di primavera - in Abruzzo aperti 66 luoghi del cuore in 19 località. Ecco tutte le novità : ... ragion per cui il Fondo Ambiente Italiano invita tutti a partecipare per guardare l'Italia come mai fino ad ora e costruire un ideale Ponte tra Culture per viaggiare in tutto il mondo. Se le ...

Fossombrone : Giornate Fai e cocktail per il week end conclusivo della Mostra del Bianchetto : Tra musica, convegni e spettacoli troveranno ovviamente posto le imperdibili offerte degli oltre 100 esercizi commerciali del Fossombrone Center Shopping. La 35Mostra Mercato del Tartufo Bianchetto ...

Fondazione FS-FAI - Cantamessa su "Giornate di Primavera" : Milano - Valle dei Templi e Lampedusa : Tornano le giornate FAI di Primavera sabato 23 e domenica 24 marzo in 430 città di tutta Italia. Una grande festa di piazza dedicata alle bellezze del nostro Paese cui partecipa la Fondazione Ferrovie ...

Giornate del Fai - due scene di Teatrando a Rosazza : Per il quarto anno consecutivo, gli attori di Teatrando partecipano alle "Giornate Fai di primavera", animando con due scene teatrali a tema le visite che si svolgeranno a Rosazza, nel pomeriggio di ...

Giornate Fai di Primavera - sette siti saranno aperti il prossimo weekend : La qualità e la ricchezza di una nazione " ha proseguito la Morganti " si misura non solo tramite Pil indicatore legato esclusivamente all'economia, ma anche a parametri come il Bil, Benessere ...

Giornate Fai di primavera 2019 : ecco i tesori da scoprire a Monza e Brianza : La cappella espiatoria a Monza, Villa Zendali a Vedano al Lambro e poi Palazzo Rasini a Cavenago Brianza e Villa Gallarati Scotti a Oreno: ecco i tesori che saranno visitabili il 23 e 24 marzo per le ...