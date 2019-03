Gilet gialli | atto 19 | scontri a Parigi tra polizia e alcuni manifestanti

Gilet gialli - Atto 19. A Parigi decine di arresti. Scontri e fermi a Nizza : ...subito sabato scorso sugli Champs-Élysées dove 2.000 poliziotti e gendarmi sono stati surclassati dalla furia di 7000 casseur che hanno devastato e saccheggiato "la più bella strada del mondo". ...

Macron e Gilet gialli - in Francia infuria il dibattito. E in Italia? : Per rispondere ai gilet gialli, il presidente Emmanuel Macron ha indetto il cosiddetto “Grande dibattito nazionale”. Si è trattato di convocare assemblee cittadine per stilare dei cahiers de doléances e di interpellare numerosi intellettuali. Ma i cahiers erano precisi, scritti a livello “micro”, non generiche rivendicazioni come “la giustizia”, “la redistribuzione”, o l’amore per la mamma, per ...

Gilet gialli - Atto 19. A Parigi nuove misure di sicurezza. Qualche tensione a Nizza : ...subito sabato scorso sugli Champs-Élysées dove 2.000 poliziotti e gendarmi sono stati surclassati dalla furia di 7000 casseur che hanno devastato e saccheggiato "la più bella strada del mondo". ...

Movimento 5 Stelle - che cosa resta dei meetup : “Noi - i Gilet gialli di 14 anni fa”. Su Fq Millennium in edicola : Non è paura. E nemmeno senso d’impotenza, quello figuriamoci l’hanno provato decine di volte. Forse è solo rabbia. Alessandra lascia la riunione degli attivisti del Movimento 5 Stelle di Milano, quello che un tempo era lo storico meetup numero 1 in Italia, e si stringe nel cappotto. È venerdì sera ed è quasi mezzanotte. I compagni escono dalla sala cercando di nascondere gli occhi persi sotto le sciarpe. Lei sfodera grandi sorrisi. «Siamo un po’ ...

Macron schiera l'esercito contro i Gilet gialli : Dopo le violenze di sabato scorso, il governo francese ha confermato il ricorso a un nuovo dispositivo di sicurezza. I...

Francia - nuove proteste Gilet gialli : 6.25 Atto 19 dei Gilet gialli in Francia.Oggi le nuove manifestazioni in un clima di tensione per il timore di violenze. Dopo gli scontri e le devastazioni dello scorso sabato, il governo ha deciso, fra le polemiche, di rinforzare il dispositivo di sicurezza impiegando il reparto militare antiterrorismo dell'operazione Sentinelle. La prefettura di Parigi ha vietato la manifestazione sugli Champs Elysée, pesantemente danneggiati sabato scorso. ...

Patrimoniale e più tasse - se Macron tradisce il macronismo dopo i Gilet gialli e il Grand Débat : Probabilmente non avrebbe dovuto inzigarli, come si dice da noi, con quelle due domande rivolte nella famosa lettera indirizzata ai francesi alla vigilia del Grand Débat National, il 13 gennaio scorso: "Comment pourrait-on rendre nostre fiscalité plus juste et plus efficace?", come si potrebbe riformare il sistema fiscale per renderlo più giusto ed efficace? "Quels impôts faut-il à vos yeux baisser en ...

Brexit e Gilet gialli affossano le vendite di champagne : ...e le proteste dei gilet gialli hanno causato tante incertezze economiche in tutta l' Eurozona e la crisi dello champagne in Francia e in Gran Bretagna è solo un altro esempio di come l'economia ...

Le proteste continuano in Francia mentre i Gilet gialli si scontrano con la polizia : Chi sono i manifestanti dei “Gilet Gialli” della Francia? Sessanta persone, tra cui 17 agenti di polizia e un vigile del fuoco, sono rimaste leggermente ferite il 18 marzo scorso in occasione delle dimostrazioni di maglia gialla a Parigi. Le proteste sono diventate violente quando la polizia ha usato cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere la folla. I manifestanti lanciarono sassi e organizzarono barricate. Un portavoce ...

Francia - vandali imbrattano casa e auto di leader dei Gilet gialli : La casa di Eric Drouet, uno dei leader dei gilet gialli, è stata presa di mira da vandali questa notte, così come la sua auto. La casa parigina di Drouet, che di mestiere fa il camionista ed è uno ...

Gilet gialli - la polizia : a svaligiare Bulgari non sono stati i manifestanti ma dei ladri professionisti : "La gente è stanca di una politica che favorisce i ricchi e penalizza tutti gli altri ; vuole riguadagnare il potere di acquisto perduto, vuole pensioni migliori e tasse meno inique. Queste sono le ...

Il primo ministro francese Edouard Philippe ha vietato le manifestazioni dei Gilet gialli in alcune zone di Parigi - Bordeaux e Tolosa : Il primo ministro francese Edouard Philippe ha annunciato che le manifestazioni dei cosiddetti “gilet gialli” saranno proibite prossimamente – non ha chiarito per quanto tempo – sia lungo l’Avenue des Champs-Élysées, a Parigi, che in alcuni quartieri di Bordeaux e Tolosa,