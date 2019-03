Giallo nella Bassa | donna trovata morta nel Po

Di Biagio si propone alla Roma : “in Giallorosso nella prossima stagione? Sarebbe bellissimo” : Gigi Di Biagio è attualmente il tecnico dell’Under 21 della Nazionale italiana, in futuro però gradirebbe la panchina giallorossa Gigi Di Biagio è stato inserito nel listone di tecnici che a fine stagione potrebbe sedere sulla panchina della Roma. Ranieri è infatti stato ingaggiato come traghettatore, ma probabilmente vi sarà un nuovo capovolgimento in estate. Di Biagio quest’oggi ha espresso in conferenza stampa un certo ...

Spal-Roma - i convocati di Ranieri : tantissime le assenze nella lista dell’allenatore Giallorosso : L’allenatore della Roma recupera Dzeko che ha scontato la squalifica ma deve fare a meno di altri sei giocatori Vigilia di campionato per la Roma, che domani fa visita alla Spal nell’anticipo delle 18. Continua a l’emergenza infermeria per Claudio Ranieri, costretto a dover rinunciare a ben sei calciatori. Recuperato Zaniolo dal problema al polpaccio e rientrato Dzeko dalla squalifica, l’allenatore giallorosso non ...

IL TRIONFO DEL Giallo nella STAGIONE PRIMAVERA ESTATE 2019 - : ... trionfa il GIALLO, non ci sono più dubbi ormai e forse da un lato ce lo aspettavamo anche, le più attente di voi, lo avevano notato sulle passerelle di tutto il mondo, timidi segnali qui e la, ci ...

Ranieri torna alla Roma : nella prima esperienza Giallorossa vinse oltre metà delle partite : Dopo l'eliminazione dalla UEFA Champions League, la Roma ha deciso di cambiare allenatore. Esonerato Di Francesco, la squadra capitolina, che si trova al quinto posto in classifica in Serie A dopo Juventus, Napoli, Milan e Inter, ha deciso di puntare su Claudio Ranieri, reduce da una brutta esperienza in Premier League con il Fulham. Quello di Ranieri è un ritorno sulla panchina giallorossa. In molti, infatti, ricorderanno la sua esperienza ...

Morto nella sua casa Sorico - rimane il Giallo : Sono soprattutto i lividi che il medico legale e i carabinieri del nucleo operativo di Menaggio hanno trovato sul suo corpo, a insospettire gli inquirenti. Segni di traumi, forse dovuti ad una caduta, ...

Giallo a Brescia : uomo trovato morto nella stessa casa dove furono uccisi due fratellini : E' Giallo in provincia di Brescia. A Ono San Pietro. piccolo comune di nemmeno mille anime della Val Camonica, un uomo di 43 anni, Francesco Squaratti, è stato trovato senza vita nello stesso appartamento in cui, quasi sei anni fa, vennero uccisi due fratellini di 9 e 12 anni. Sulle cause del decesso farà luce l'autopsia, disposta per i prossimi giorni, Per ora, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi (eccezion fatta per il gesto ...

Napoli - Giallo nella base Us Navy : militare Usa trovato morto con un colpo alla testa : Un colpo di pistola alla testa e il corpo all'interno di un veicolo militare con la cintura di sicurezza allacciata. Così é stato trovato un giovane con indosso la divisa, dentro la US Navy Marina ...

Napoli - Giallo nella base Nato : militare Usa trovato morto con un colpo alla testa : Un colpo di pistola alla testa e il corpo all'interno di un veicolo militare con la cintura di sicurezza allacciata. Così é stato trovato un giovane con indosso la divisa, dentro la US Navy Marina ...