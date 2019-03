Germania | La polizia arresta 10 terroristi islamici | pronti a fare una strage con un

essere-informati

(Di sabato 23 marzo 2019) I Sospettati sono di età compresa tra i 20 ei 42 detenuti dopo i raid dellanella regione di Francoforte Dieci persone sono statete incon l’accusa…L'articolo: La10unacon un furgone pieno di armi proviene da Essere-Informati.it.

cogonipiero2 : RT @davemik71: In America, in Francia, in Germania etc etc etc, la polizia l’avrebbe steso alla prima occasione. Questa sottospecie di esse… - davemik71 : In America, in Francia, in Germania etc etc etc, la polizia l’avrebbe steso alla prima occasione. Questa sottospeci… - Antongiulio2 : RT @Errorigiudiziar: Li fanno (tra gli altri) le forze di polizia e i piloti di aereo. Sono già previsti (tra gli altri) in Francia, Olanda… -