Gauguin a Tahiti Il paradiso perduto al cinema | recensione e sconto biglietti

cubemagazine

(Di sabato 23 marzo 2019)Ilsarà alsolo nei giorni 25-26-27 marzo 2019. Per la regia di Claudio Poli, la pellicola è dedicata all’artista che lasciò tutto per seguire la sua ispirazione primitiva e reinventare completamente la pittura occidentale. Ecco trama,e come ottenere uno. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALEIlCube Magazine offre ai suoi lettori la possibilità di ricevere un buonoper vedere il docu-film eventoIl. Per ottenere il coupon cliccare sull’immagine qui sotto per ingrandirla, salvarla sul proprio dispositivo. L’immagine va mostrata alle casse prima dell’acquisto del biglietto per avere la riduzione. ATTENZIONE: convenzione valida neiaderenti, non comprende gli eventuali diritti di prevendita. Per scoprire ...

chia_bencivenga : Dal 25 marzo in anteprima esclusiva al cinema GAUGUIN A TAHITI – IL PARADISO PERDUTO - chiamamicitta : Un viaggio sulle tracce di una storia che appartiene al mito. - GazzettadellaSp : Gauguin a Tahiti: Grande arte al Nuovo e Astoria -