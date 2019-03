GAD LERNER Militanti Forza Nuova | ' ebreo!' | disse ' Sy? Colpa di chi odia migranti'

Forza Nuova a Prato - in 3mila a contro-manifestazione. Insulti a GAD Lerner : Circa tremila persone hanno affollato piazza Santa Maria delle Carceri a Prato per la contromanifestazione convocata per rispondere al presidio fascista di Forza Nuova 'contro l'immigrazione', che si ...

Militanti di Forza nuova insultano GAD LERNER a Prato : "Ebreo" : In piazza del Mercato nuovo, dove i manifestanti di Forza nuova hanno tenuto un comizio nei cento anni dei Fasci c'è stato un episodio di intolleranza. All'arrivo dei manifestanti, che hanno comunque raggiunto la piazza a piedi lungo il percorso stabilito per il corteo ma senza sfilare ufficialmente, c'erano diversi giornalisti: tra loro Gad Lerner, che è stato appellato dai Militanti di Forza nuova con la parola "ebreo". Lo ha ...

Prato - GAD LERNER al sit-in antifascista : “Sono andato a vedere la piazza di Forza Nuova - qualcuno mi ha urlato ‘ebreo'” : Il giornalista Gad Lerner, a Prato per prendere parte al presidio antifascista, ha visitato nel pomeriggio piazza del Mercato Nuovo a Prato, dove si è tenuta la manifestazione di Forza Nuova. Al momento in cui si è presentato Lerner, la piazza era affollata soprattutto di giornalisti, fotografi e cameramen e da un gruppetto di sparuti militanti del movimento di estrema destra. La presenza di Lerner non è tuttavia passata inosservata e un uomo, ...

Prato - un centinaio di persone al presidio di Forza Nuova : insulti a GAD Lerner. Alla contromanifestazione ne arrivano 3mila : Un breve corteo di un centinaio di persone dAlla stazione centrale di Prato fino a piazza del Mercato Nuovo, andata e ritorno. Un’ora di sfilata, il comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, gli insulti a Gad Lerner. Mentre Alla contro-manifestazione in piazza Santa Maria delle Carceri c’erano oltre 3mila persone. La giornata in piazza nel centenario della fondazione dei Fasci di combattimento è scivolata via senza tensioni, ...

GAD LERNER : l’attentato al pulman da parte del senegalese è avvenuto per colpa dei razzisti : Gad Lerner: l’attentato al pulman avviene per colpa di chi odia i migranti Secondo Gad Lerner, a spingere il senegalese Ousseynou Sy a dar fuoco al bus che aveva dirottato e poi incendiato con a bordo 51 ragazzi, è stato “l’esito di una contrapposizione isterica che manifesta ostilità agli immigrati additandoli come privilegiati, negando le loro sofferenze e … Continue reading Gad Lerner: l’attentato al pulman da parte del ...

GAD LERNER - il delirio sul senegalese che voleva bruciare vivi i bambini : colpa dell'odio sui migranti : A spingere Ousseynou Sy a dar fuoco all'autobus che guidava sulla provinciale Paullese secondo Gad Lerner non è stata solo la mente malata di un uomo che voleva "vendicare i migranti morti nel mar Mediterraneo", uccisi per la stessa ammissione dell'autista da "Salvini e Di Maio". Secondo il giornali

George Soros - la vergogna di GAD LERNER a Piazzapulita : "Viva Soros. Italia depredata? Poverina..." : "Mi chiamano servo di Soros, vorrei dire Viva Soros!". Gad Lerner inizia così l'intervista con Corrado Formigli a Piazzapulita. Più che una provocazione, quella del giornalista appare come un manifesto programmatico: "Di finanzieri ce ne sono a centinaia, ma lui investe in Ong e in fare integrazione

GAD LERNER avverte Beppe Grillo : "Per voi sarò uno sp***o ebreo ma tu guardati intorno" : "Dice l'apprendista stregone Beppe Grillo che il razzismo è un 'falso problema'", attacca Gad Lerner dal suo profilo Twitter. "Già, forse è per questo che centinaia di spiritosi frequentatori del suo blog usavano apostrofarmi come 'sp***o ebreo". guardati intorno, Beppe: non fai più ridere. Prima le

People - da GAD LERNER alle famiglie - voci dal corteo antirazzista di Milano : “Non siamo qui per fare politica ma per una manifestazione civile con la ‘c’ maiuscola” : “È la prima volta che scendo in piazza. Ho settant’anni e ho scelto di essere qui perché ho vissuto sulla mia pelle il razzismo. Sono sposato con un’africana e la mia famiglia ha molto sofferto in questi anni per le discriminazioni subite”. Giuseppe, è arrivato da Piacenza con un cartello nero con scritto in bianco una sola parola: “Respect”. A parlare più delle parole sono le sue lacrime. Giuseppe è uno dei 200mila volti che sabato 2 ...

GAD LERNER e il dossier che inchioda la sinistra : armi - immigrati e navi. Altroché Diciotti : "Italia-Niger, il fallimentare accordo segreto per fermare i migranti comprendente export di armi (e pure navi, nel deserto)". Gad Lerner con un post sul suo profilo Twitter svela un orrore compiuto dal governo italiano quando c'era la sinistra riprendendo una denuncia di Asgi. "Firmato dal governo