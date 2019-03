Fs | Battisti | 600 nuovi treni per rilancio trasporto pendolari

askanews

(Di sabato 23 marzo 2019) Roma, 23 mar., askanews, - 'Seicentoregionali e un investimento economico di 6 miliardi di euro sono i numeri importanti per ildelferroviario pendolare in tutta ...

fsnews_it : G. Battisti, AD #FS: '#Rock e #Pop sono parte del più ampio piano di rilancio del Gruppo #FS per il trasporto regio… - FrancescaMoka : RT @fsnews_it: G. Battisti, AD #FS: '#Rock e #Pop sono parte del più ampio piano di rilancio del Gruppo #FS per il trasporto regionale: un… - Nicola_Orland : RT @fsnews_it: G. Battisti, AD #FS: '#Rock e #Pop sono parte del più ampio piano di rilancio del Gruppo #FS per il trasporto regionale: un… -