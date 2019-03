Fronda di 50 deputati alla CameraM5S | il caso dei mancati applausi

Legittima difesa - 373 sì alla Camera : Fronda M5S - 25 deputati non votano il ddl : L'aula della Camera ha approvato con 373 sì e 104 no (2 gli astenuti) la proposta di legge sulla Legittima difesa . Fi e FdI hanno votato a favore del provvedimento voluto d alla Lega che...

