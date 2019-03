Franco Battiato | la bella notizia | ' La mia salute? Il peggio è passato'

Auguri Franco Battiato – Il pensiero e la Spiritualità : Auguri Franco Battiato – Il pensiero e la Spiritualità Franco Francesco Battiato nasce il 23 Marzo 1945, nel villaggio di Ionia in provincia di Catania in Sicilia. E’ considerato una delle personalità originali della musica italiana a partire dagli anni ‘70 fino a oggi. Artista che riveste il ruolo di cantautore, compositore, pittore ma è anche conosciuto per la Spiritualità . Il suo percorso musicale iniziò con la musica pop degli anni ...

Franco Battiato : “La mia salute? Il peggio è passato” : "A chi mi chiede della mia salute dico che il peggio è passato. Ora va molto meglio, sono tornato a mio agio con la pittura e talvolta mi siedo al pianoforte. Oggi sto lavorando ad un brano nuovo". Lo dice Franco Battiato in una nota, dopo molti mesi durante i quali erano circolate voci su una presunta grave malattia. Battiato , che domani compie 74 anni, parla in occasione del 20esimo anniversario di Fleurs - Esempi Affini di Scritture e Simili ...

