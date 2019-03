Francia, nuove proteste Gilet gialli

Atto 19 deiin.Oggi lemanifestazioni in un clima di tensione per il timore di violenze. Dopo gli scontri e le devastazioni dello scorso sabato, il governo ha deciso, fra le polemiche, di rinforzare il dispositivo di sicurezza impiegando il reparto militare antiterrorismo dell'operazione Sentinelle. La prefettura di Parigi ha vietato la manifestazione sugli Champs Elysée, pesantemente danneggiati sabato scorso. Divieti di manifestare anche in altre città come Tolosa e Bordeaux.(Di sabato 23 marzo 2019)

