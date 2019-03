Formula E | Jean-Eric Vergne vince l’E-Prix di Sanya

sportfair

(Di sabato 23 marzo 2019)ha vinto l’E-di, sesta tappa del Mondiale dellaE Si è concluso con la vittoria dil’E-di, sesta tappa del Mondiale dellaE, sull’isola cinese di Haina. La quinta stagione del campionato elettrico si sta dimostrando la più imprevedibile, con 6 diversi vincitori di 6 team diversi in altrettante gare. Il francese(DS Techeetah), campione del mondo in carica, si è imposto davanti al britannico Oliver Rowland (Nissan) e al portoghese Antonio Felix da Costa (Bmw). Nella classifica iridata torna in vetta proprio Da Costa con 62 punti, a +3 sul belga Jerome d’Ambroso (Mahindra) che non è andato oltre il settimo posto al traguardo della gara di. (Spr/AdnKronos)L'articoloE,l’E-diSPORTFAIR.

F1News_Marcuss : Le parole del sesto vincitore della stagione. ?? di Simona D. - FormulaPassion : #FormulaE #SanyaEPrix | #Vergne: “Vincere in #Cina con un team cinese è indescrivibile” - quaranta_vito : RT @spontonc: 'FORMULA E - SANYA E-PRIX: Jean Eric Vergne conquista la sua prima vittoria in Season 5...' -