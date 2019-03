Florenzi Fantacalcio | il terzino della Roma fuori 20 giorni

serieanews

(Di sabato 23 marzo 2019)col Napoli, come previsto, ma out anche contro Fiorentina e Sampdoria. Laperde Alessandroper 2-3 settimane a causa del risentimento muscolare al polpaccio accusato in Nazionale. -> Leggi anche: Infortunio, illascia il ritiroNazionale: i tempi di rientro Ko in Nazionale Ilnista …L'articolo, il20proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

karda70 : #Roma #Florenzi ennesimo infortunio muscolare per un #giallorosso brutta tegola per #Ranieri e per gli allenatori d… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM’ORA – Infortunio #Florenzi, c’è lesione: i tempi di recupero si allungano #Fantacalcio - SOSFanta : ?? ULTIM’ORA – Infortunio #Florenzi, c’è lesione: i tempi di recupero si allungano #Fantacalcio -