Firmato memorandum Italia-Cina a Villa Madama Conte | Ora costruire relazioni più

Italia-Cina - Firmato memorandum intesa : 12.25 Italia e Cina firmano il Memorandum d'intesa sulla Via della Seta. L'intesa è stata siglata a Villa Madama dal vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e dal presidente della National development and reform commission, He Lifeng, nell'ambito della "Via della seta economica" e della iniziativa per una Via della seta marittima del 21° secolo. Tra gli accordi di cooperazione, due riguardano i porti di Trieste e ...