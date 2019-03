Fioretto – Coppa del Mondo paralimpica | Bebe Vio trionfa a Pisa nel fioretto

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : all’Italia del Fioretto manca solo la vittoria ad Anaheim : E’ mancata solamente la vittoria! Prestazione eccellente per l’Italia nel Grand Prix di fioretto maschile e femminile ad Anaheim. Due secondi posti (Alice Volpi e Tommaso Marini) ed un terzo (Alessio Foconi), ma anche la presenza di otto azzurri nei quarti di finale in entrambi i tabelloni. Purtroppo non è arrivato quel successo, che avrebbe suggellato una prova di squadra meravigliosa. Alice Volpi è arrivata ad una sola stoccata dal ...

Scherma - Coppa del Mondo : Fioretto protagonista ad Anaheim. Grande attesa per gli azzurri : I protagonisti della Coppa del Mondo di fioretto tornano subito in pedana due settimane dopo la prova del Cairo. Questa volta si gareggia negli Stati Uniti ad Anaheim per il secondo Grand Prix della stagione. C’è davvero Grande attesa per un’Italia che punta alla vittoria. Un successo che ha centrato Daniele Garozzo sulle pedane egiziane, con il terzo posto di Alessio Foconi e il quinto di Giorgio Avola. Gli azzurri sono tra i ...

Scherma - coppa del mondo : trionfo delle azzurre del Fioretto al Cairo : Quello in Egitto è il quinto podio consecutivo conquistato dagli azzurri in coppa del mondo, a cui si aggiungono l'argento europeo 2018 e soprattutto il titolo iridato conquistato a Wuxi.

Scherma - Coppa del Mondo di Fioretto : Daniele Garozzo show al Cairo - l'azzurro sul gradino più alto del podio : Nella gara femminile, invece, la campionessa del Mondo Alice Volpi è seconda dopo la sconfitta in finale contro l'olimpionica russa Inna Deriglazova. Garozzo torna al successo in Coppa del Mondo a ...

Scherma – Coppa del Mondo di Fioretto : Daniele Garozzo show al Cairo - l’azzurro sul gradino più alto del podio : Garozzo vince e Avola sale sul terzo gradino del podio del fioretto maschile al Cairo, tra le donne Alice Volpi chiude al secondo posto L’Italia della Scherma domina al Cairo. All’ombra delle Piramidi il fioretto azzurro porta tre atleti sul podio delle gare del circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile e di fioretto femminile. L’inno di Mameli risuona al termine della gara maschile grazie al campione olimpico ...

Scherma - Coppa del Mondo Il Cairo 2019 : nel Fioretto femminile Alice Volpi si arrende solo a Inna Deriglazova : Soltanto la russa Inna Deriglazova ferma la corsa di Alice Volpi nella tappa di Coppa del Mondo di Scherma disputata a Il Cairo, in Egitto: nel fioretto femminile la campionessa olimpica batte la campionessa iridata per 15-7. In semifinale Volpi aveva relegato sul gradino più basso del podio la statunitense Lee Kiefer, battendola per 15-13, mentre la russa si era sbarazzata della nipponica Tsuji per 15-10. Un derby azzurro ai quarti di finale ...

Scherma - Coppa del Mondo Il Cairo 2019 : nel Fioretto maschile trionfa Daniele Garozzo - terzo Giorgio Avola : Risuona l’inno di Mameli e garrisce il tricolore italiano a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa di Coppa del Mondo di Scherma: nel fioretto maschile trionfa Daniele Garozzo, che in finale supera il transalpino Erwan Le Pechoux per 15-13, mentre sale sul podio un altro azzurro, Giorgio Avola, sconfitto in semifinale in un derby fratricida da Garozzo per 15-10. Sul podio anche lo statunitense Alexander Massialas, sconfitto con identico ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : Serena Rossini oro nel Fioretto. Bronzo per Martina Favaretto e Davide Di Veroli : Nell’ottava giornata dei Campionati Europei Cadetti e Giovani di Foggia, l’Italia cala un fantastico tris e soprattutto festeggia la medaglia d’oro di Serena Rossini nella prova di fioretto femminile della categoria Giovani. La marchigiana ha conquistato il suo primo titolo della carriera, battendo in finale la russa Anna Udovichenko con il punteggio di 15-11. Italia e Russia si sono divise il podio, visto che sul gradino più ...

Coppa del mondo di Fioretto maschile e femminile - i risultati degli italiani : Si e' conclusa oggi a El Cairo, in Egitto, la prima giornata di gara della doppia tappa di Coppa del mondo di fioretto maschile e femminile. Sulle pedane egiziane si sono svolte le fasi di qualificazione di entrambe le gare. Il primo turno del main draw vedra' protagoniste tutte e dodici le fiorettiste azzurre giunte sulle pedane egiziane. Alle cinque italiane gia' ammesse di diritto come teste di serie, Alice Volpi, Arianna Errigo, Elisa Di ...

Scherma – Coppa del Mondo : il Fioretto fa tappa al Cairo - gli azzurri in gara : Scherma: la Coppa del Mondo di Fioretto fa tappa al Cairo, 24 azzurri in pedana Il Fioretto mondiale fa tappa a Il Cairo. La capitale egiziana accoglie infatti nel fine settimana sia la tappa di Coppa del Mondo maschile che quella femminile. Un ‘combined’ atipico perché vedrà lo svolgimento in contemporanea della tre giorni per le due specialità. Si inizia con le fasi a gironi di entrambe le gare, a cui seguiranno gli assalti ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : Fioretto all’ombra delle Piramidi. Il Cairo ospita gara maschile e femminile : La Coppa del Mondo 2019 di Scherma resta in Egitto e, dopo il Grand Prix di sciabola, sarà un fine settimana dedicato completamente al fioretto. Il Cairo ospiterà, infatti, sia la gara femminile (che sostituisce quella di Cancun, cancellata dal calendario) sia la gara maschile. L’Italia è reduce da una straordinaria prestazione al femminile in quel di Torino. Una meravigliosa tripletta con la vittoria di Alice Volpi in finale contro Elisa ...

Scherma - coppa del mondo : Bebe Vio trionfa nel Fioretto negli Emirati Arabi Uniti : Beatrice "Bebe" Vio ha infatti vinto la gara di fioretto femminile categoria B del circuito di coppa del mondo di Scherma paralimpica. La paralimpionica e campionessa europea e mondiale in carica, ...

Fioretto – Coppa del Mondo paralimpica - Bebe Vio si aggiudica l’oro a Sharja : Bebe Vio non si smentisce, la schermitrice azzurra è oro nella tappa di Coppa del Mondo paralimpica a Sharja Altro successo per Bebe Vio. Nel Fioretto femminile categoria B, nella tappa di Coppa del Mondo a Sharja (Emirati Arabi Uniti), la schermitrice azzurra si è aggiudicata l’oro trionfando in finale contro la cinese Zhou Jingjing. Bebe ha battuto l’avversaria con lo schiacciante risultato di 15-5.L'articolo Fioretto – ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : Italia grande protagonista nel Fioretto - spada sottotono : Due armi in gara nell’ultimo fine settimana della Coppa del Mondo di Scherma e due bilanci opposti in casa Italia. Nel Grand Prix di fioretto a Torino gli azzurri sono stati grandi protagonisti, con una meravigliosa tripletta in campo femminile e poi il terzo posto di Alessio Foconi. Nella spada maschile a Vancouver è tornato sul podio Enrico Garozzo, ma è arrivata poi la delusione nella gara a squadre, mentre nella spada femminile a Barcellona ...