Fiorentina Muriel | i viola preparano il riscatto e salutano Pjaca

Serie A Fiorentina - Muriel : col Cagliari caccia al gol numero 50 : FIRENZE - Luis Muriel , nella prima stagione in Italia, ha subito lasciato il segno a Cagliari con una rete perfetta, quando indossava la maglia del Lecce. Non sono poi seguite altre reti contro la ...

Fiorentina-Lazio 1-1 - a Immobile risponde Muriel : Roma, 11 mar., askanews, - E' finito in parità il posticipo domenicale della 27a giornata di Serie A: al Franchi, Fiorentina-Lazio 1-1. Un pareggio che frena le ambizioni europee delle due squadre, ...

Fiorentina-Lazio 1-1 : Muriel risponde a Immobile - ma il pari non soddisfa nessuno : FIRENZE - La Lazio spreca, la Fiorentina la punisce. Termina con l'ennesima rimonta viola la sfida del Franchi, ma il pareggio non soddisfa nessuno. I biancocelesti perdono terreno nella corsa alla ...

Immobile-Muriel - un tempo a testa : Fiorentina - Lazio finisce 1-1 : Immobile-Muriel, un tempo a testa: Fiorentina - Lazio finisce 1-1 Lazio fantastica nel primo tempo con Immobile e Correa in grande spolvero. Nella ripresa cresce la Fiorentina grazie a MIrallas che ...

Serie A - pareggio inutile tra Fiorentina e Lazio : apre Immobile - lo annienta Muriel : Un pareggio che non serve a nessuno. E' quello fra Fiorentina e Lazio nel posticipo della 27esima giornata di Serie A. L'1-1 del Franchi, infatti, da una parte allontana i biancocelesti dalla zona Champions (ora distante 8 punti) e dall'altra fa scivolare la Fiorentina a -7 dalla zona Europa League.

Muriel replica a Immobile : Fiorentina-Lazio 1-1 : Un punto piccolo per una squadra che sogna in grande. La Lazio pareggia 1-1 contro la Fiorentina e la strada che porta alla Champions si fa più ripida. L'Inter, quarta in classifica, ora è distante 8 ...

Fiorentina-Lazio 1-1 : Muriel risponde a Immobile : Un punto per ciascuno con tanti rimpianti sia per la Fiorentina sia per la Lazio. L'1-1 del Franchi rispecchia la gara a due facce del Franchi: primo tempo con i biancocelesti al comando, ripresa con ...

Fiorentina e Lazio non si fanno male - Muriel risponde ad Immobile : il pari però non serve a nessuno : I biancocelesti vanno in vantaggio con Immobile nel primo tempo, Muriel pareggia i conti nella ripresa sfruttando un grande assist di Mirallas Un pareggio che non serve a nessuno, un punto che allontana ancora di più Fiorentina e Lazio dalla zona Europa. Pur avendo una partita ancora da recuperare contro l’Udinese, i biancocelesti scendono momentaneamente a meno otto dal quarto posto, occupato al momento dall’Inter. Jennifer ...

VIDEO Fiorentina-Lazio 1-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Immobile segna - Muriel lo riprende : Fiorentina e Lazio hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 27^ giornata della Serie A di calcio. I biancocelesti sono passati in vantaggio con una sassata dalla distanza di Immobile ma nel secondo tempo i viola hanno impattato grazie al solito Muriel. Di seguito il VIDEO con i gol, gli Highlights e la sintesi di Fiorentina-Lazio. VIDEO Highlights Fiorentina-Lazio 1-1: GOL Immobile (0-1): via @VIDEOGoalsHD ...

Fiorentina-Lazio 1-1 La Diretta Muriel firma il pari : La Fiorentina si gioca di fronte ai propri tifosi una delle ultime chance di rientrare nella lotta per la conquista di un posto che valga la partecipazione all'Europa League del prossimo anno. I viola,...

Fiorentina - Muriel esce allo scoperto : “vi dico perchè ho rifiutato la proposta del Milan” : L’attaccante colombiano ha parlato della sua scelta di accettare l’offerta della Fiorentina, rifiutando dunque il Milan La Fiorentina si gode Luis Muriel, l’attaccante colombiano segna e incanta con maglia viola fin dal momento del suo arrivo. Giunto in Toscana nel corso del mercato invernale, l’ex Siviglia è entrato subito nel cuore dei tifosi, anche per la sua decisione di rifiutare l’offerta del ...

Atalanta-Fiorentina 3-1 : Muriel illude - poi Ilicic-Gomez-Goosens : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - L'attacco più forte del campionato? In attesa della Juventus a Napoli, ...

Serie A Fiorentina - Muriel insegue il record di gol : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', FIRENZE - Da quando è arrivato a Firenze Luis Muriel ha già segnato sei reti, ...

Fiorentina-Atalanta 3-3 La Diretta Pari di Muriel : Fiorentina ed Atalanta si affrontano all'Artemio Franchi nella gara d'andata di una semifinale tutt'altro che annunciata, con toscani e orobici che sono stati bravi ad eliminare rispettivamente la ...