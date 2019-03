Final Fantasy 8 ha ridefinito il rapporto della serie con il fantasy - articolo

Square Enix pubblica il primo di una serie di filmati che ci porta dietro le quinte di Final Fantasy : Square Enix Ltd., rivela oggi un approfondimento sull'amato classico senza tempo, Final Fantasy IX. "Inside Final Fantasy IX" permette ai fan di dare un'occhiata ad alcuni degli aneddoti e dei segreti dietro allo sviluppo del gioco, includendo alcune interviste con:"Inside Final Fantasy", il primo di una serie di filmati speciali, mostra agli spettatori una approfondita analisi della serie, unendo interviste con diversi creatori originali, ...

Final Fantasy 7 Remake continua a dominare le classifiche dei titoli più attesi dai lettori di Famitsu : La famosa rivista Giapponese Famitsu ha pubblicato la classifica settimanale dei titoli più attesi dai suoi lettori, al primo posto troviamo come sempre Final Fantasy 7 Remake, seguito a ruota da Devil May Cry 5. Bayonetta 3 perde invece terreno, scendendo in posizione numero 8 mentre fa il suo ingresso in questa top 10 Monster Hunter World: Iceborne, che si piazza in nona posizione.Come riporta Gamingbolt, di seguito potete trovare l'elenco ...

La serie di Final Fantasy in sconto su PlayStation Store : Se siete possessori delle console PlayStation e siete fan della saga di Final Fantasy, abbiamo delle ottime notizie voi!Infatti, su PlayStation Store sono comparse delle interessantissime offerte che riguardano la famosa serie.Molti titoli sono in promozione da ora e potete vederli voi stessi sulla pagina dedicata.Leggi altro...

Final Fantasy 14 Online diventa il primo videogioco a marciare al Gay & Lesbian Mardi Gras Parade di Sydney : ecco le prime immagini : Sono state pubblicate le prime immagini della collaborazione di successo con Sydney Gaymers che ha visto Final Fantasy 14 Online diventare il primo videogioco a marciare, lo scorso 2 marzo, come parte del Gay & Lesbian Mardi Gras Parade di Sydney. Final Fantasy 14 Online ha fatto il suo debutto durante la Parade Night del 2019, con i gonfiabili di un Moogle, di un Cactuar e di un Cherry Bomb, mentre 80 partecipanti si sono esibiti tra i ...

Dissidia Final Fantasy NT Free Edition è in arrivo su PC e PS4 : Square Enix ha confermato che una versione Free-to-play di Dissidia Final Fantasy NT arriverà su PC e PlayStation, riporta Eurogamer.net.Il 3v3 brawler - sviluppato in collaborazione con il Team Ninja di Koei Tecmo Games - sarà chiamato Dissidia Final Fantasy NT Free Edition. Offrirà "l'opportunità di provare un elenco di personaggi su base settimanale" e permetterà ai giocatori della versione gratuita di giocare liberamente con coloro che sono ...

Final Fantasy IX (Switch) - recensione : Final Fantasy IX, visto col senno di poi, ha chiuso un'epoca. È stato l'ultimo capitolo della saga ad uscire per la prima PlayStation, attorno al quale si erano all'epoca concentrate parecchie aspettative. La diatriba da 20 anni è sempre la stessa: ogni nuova generazione di videogiocatori s'innamora del primo Final Fantasy giocato. In molti pensano quindi che il nono capitolo sia il migliore della saga, molti altri tirano in ballo il sesto, ...

Aperti i pre-order per Final Fantasy X / X-2 HD Remaster e Final Fantasy XII The Zodiac Age : Square Enix ha annunciato oggi che Final Fantasy X / X-2 HD Remaster e Final Fantasy XII The Zodiac Age sono ora disponibili per il pre-order. Questi due classici verranno pubblicati ad aprile su Nintendo Switch ed Xbox One. Alcune delle funzioni chiave di Final Fantasy XII The Zodic Age includono grafica in alta risoluzione, colonna sonora originale e rimasterizzata e una nuova modalità Sfida. Altri miglioramenti includono: Square Enix ha anche ...

Final Fantasy X/X-2 Remaster e XII The Zodiac Age in prenotazione da oggi : Square Enix ha annunciato oggi che i due titoli acclamati dalla critica, Final Fantasy X / X-2 HD Remaster e Final Fantasy XII THE Zodiac AGE sono ora disponibili per il pre-order. Questi due classici verranno pubblicati ad aprile su Nintendo Switch e Xbox One, tra cui Xbox One X. Alcune delle funzioni chiave di Final Fantasy XII THE Zodiac AGE includono grafica in alta risoluzione, colonna sonora originale e rimasterizzata e una ...

Snow Villiers disponibile in DISSIDIA Final Fantasy NT : Square Enix oggi ha svelato che Snow Villiers di LIGHTNING RETURNS: FINAL FANTASY XIII, ovvero il personaggio DLC FINALe del Season Pass di DISSIDIA FINAL FANTASY NT, è ora disponibile per tutti coloro che possiedono il Season Pass e anche come acquisto individuale. Apparso originariamente nella trilogia di FINAL FANTASY XIII, Snow Villiers combatte al fianco di Lightning e poi diventa il reggente di Yusnaan, servendo come guardiano ...

Gli sviluppatori di Nier : Automata parlano del successo del gioco e del crossover con Final Fantasy 14 : Come segnala Twinfinite, Square Enix ha ospitato un live stream dedicato a Nier: Automata per il secondo anniversario, e gli sviluppatori del gioco hanno parlato del suo successo e di quello che sta arrivando per il decimo anniversario di Nier il prossimo anno.Alla fine del livestream, il produttore Yosuke Saito ha speso alcune parole sul fatto che le massicce vendite del gioco non erano previste, e ha parlarto dell'imminente raid crossover di ...

Final Fantasy 15 : un cortometraggio animato prequel in vista dell'uscita di Episode Ardyn : Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che il nuovo contenuto scaricabile (DLC) per Final Fantasy XV, intitolato "Episode Ardyn", uscirà il 26 marzo 2019. Prima dell'uscita, però, i fan possono guardare Final Fantasy XV Episode Ardyn - Prologue, un cortometraggio animato che fa da prequel:In Final Fantasy XV Episode Ardyn, i giocatori scopriranno una storia completamente nuova narrata dal punto di vista di Ardyn Lucis Caelum. Ambientato 35 anni ...

Final Fantasy XV : Nuovi dettagli sul DLC Episode Ardyn : Square Enix ha annunciato oggi che il nuovo contenuto scaricabile (DLC) per Final Fantasy XV, intitolato “Episode Ardyn”, uscirà il 26 marzo 2019. In Final Fantasy XV: Episode Ardyn, i giocatori scopriranno una storia completamente nuova narrata dal punto di vista di Ardyn Lucis Caelum. Ambientato 35 anni prima degli eventi di Final Fantasy XV, l’episodio spiega come questo famigerato cattivo viene ...

Final Fantasy 14 Online è il primo videogioco a marciare sui carri del Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras : Final Fantasy 14 Online e Sydney Gaymers annunciano una collaborazione che permetterà all'MMO di essere il primo videogioco a marciare sui carri del Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras. La collaborazione unirà i membri della comunità australiana dei Sydney Gaymers, composta da 2600 membri, ai giocatori del titolo nella regione, per creare un fantastico carro intitolato "Realms United". "Per Sydney Gaymers è fantastico poter collaborare con Final ...

Final Fantasy 7 è in arrivo a marzo mentre Final Fantasy 9 è disponibile ora per Switch - PC e Xbox One : Come segnala VG247.com, Square Enix ha svelato una bella sorpresa: Final Fantasy 9 è ora disponibile su PC Windows 10, Switch e Xbox One e Final Fantasy 7 ha una data di uscita.Originariamente pubblicato nel 2000, Final Fantasy 9 è una storia emozionante di amore, guerra, magia. Tutti i fan potranno passare dei momenti emozionanti insieme a Gidan, Vivi, la principessa Garnet e altri personaggi, e divertirsi grazie alle migliorie tecniche di Xbox ...