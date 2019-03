Film italiani del weekend | Aldo senza Giovanni e Giacomo

spettacoloitaliano

(Di sabato 23 marzo 2019)del: sono 6 i titoli di questa settimana.Non soloBaglio, per la prima volta. Ideldel 23 marzo 2019 sono ben 6: Scappo a casa, Ricordi?, L’Eroe, Ed è subito sera, La mia seconda volta e Dafne.Momenti di trascurabile felicità è attualmente ilitaliano più visto, seguito da Domani è un altro giorno.Scappo a casaMichele (Baglio) è un uomo ...

MichelaJoy : RT @gabrillasarti2: Esce a primavera il film spazzatura di #BisioScafista Bentornato presidente un film contro il popolo che ha votato il 4… - ErasmoGiammaria : RT @ArsenaleKappa: #PD #Prodi: 'Non è un partito per ricchi.' Un film che vedrete solo con i media italiani. [@mat_brandi] - Rosifregnan : RT @ArsenaleKappa: #PD #Prodi: 'Non è un partito per ricchi.' Un film che vedrete solo con i media italiani. [@mat_brandi] -