Fiera di Arezzo | è nel legno il futuro energetico del nostro Paese

(Di sabato 23 marzo 2019) “L’informazione è una via obbligata per promuovere tanto la qualità quanto il valore sociale e culturale di un settore che, pur rappresentando un volano importante per il, è ancora troppo spesso in balia di fake news e pregiudizi. Agire secondo la logica della cooperazione per promuovere la conoscenza è dunque indispensabile non solo per valorizzare e far crescere ulteriormente il patrimonio dato dall’utilizzo delcome fonte di energia e calore, ma anche per ottenere risultati importanti sul piano della corretta comunicazione. E in questo senso la massiccia coesione che ci contraddistingue sta già fornendo risposte concrete sia a livello istituzionale che di divulgazione su larga scala”.A dirlo oggi a ItaliaEnergia è Raul Barbieri, direttore di Piemmeti Spa (società organizzatrice della manifestazione in corso di svolgimento alladi), durante la ...

