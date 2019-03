Fecondazione eterologa a rischio | appello al Ministero della Salute per un intervento

meteoweb.eu

(Di sabato 23 marzo 2019) DAL 29 APRILEIN MOLTI CENTRI ITALIANI – Dal 29 aprile potrebbe non essere più possibile importare gameti ed effettuare lain molti dei centri italiani preposti. Una nota del, infatti, ricorda la scadenza prevista dalla legge che ha fissato per questa data ultima la possibilità per i centri di acquisire la certificazione di conformità del CNT (Centro Nazionale Trapianti) al fine di poter accedere all’iscrizione nel compendio europeo degli IT (Istituti di Tessuti) come centro autorizzato. In sintesi, manca l’autorizzazione necessaria per effettuare quei trattamenti di PMA con donazione di gameti, una pratica che interessa oltre 6mila coppie ogni anno. La PMAinfatti va avanti per il 95% grazie ai gameti/embrioni importati dall’estero: la mancata autorizzazione pregiudicherebbe in maniera ...

