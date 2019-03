Famiglia travolta sul ponte di Intra | morto il nonno | gravissima la mamma di un bimbo di

Auto contro moto nel Casertano - un morto e tre feriti gravi | Famiglia travolta a Verbania : deceduto un 54enne : Due tragedie avvenute a distanza di poche ore sulle strade italiane

Verbania - Famiglia travolta da auto impazzita : 1 morto e 3 feriti : Tragedia familiare a Intra, frazione del comune di Verbania che si affaccia sul Lago Maggiore. Nonno, nonna, mamma e un bambino di 20 mesi a bordo di un passeggino sono stati travolti in Corso Mameli da una Ford Fusion guidata da un giovane di 25 anni. Il nonno, un 54enne, è morto sul colpo mentre la moglie (59 anni) è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni così come la mamma 35enne e il bimbo. La 59enne è stata ricoverata in ...

Verbania - Famiglia travolta da un’auto mentre passeggiava sul marciapiede : un morto e tre feriti : Una famiglia stava passeggiando sul marciapiede dirigendosi verso il centro città dopo aver cenato fuori quando un’auto ha sbandato e li ha travolti. È successo sabato sera nel centro di Intra, frazione di Verbania che si affaccia sul lago Maggiore: Gianni Agosti, 54 anni, è morto, mentre due donne di 58 e 34 sono ricoverate in ospedale a Novara in gravi condizioni assieme ad un bambino di 20 mesi che non è in pericolo di vita. Secondo ...

