F1 | la Ferrari si mette alle spalle le polemiche | nel Gp del Bahrain torna ‘Mission

(Di sabato 23 marzo 2019) Dopo la scelta di non esporre il brand legato a Phillip Morris in Australia, il team di Maranello tornerà a sfoggiarlo dal Gp delin poi Archiviato il Gp d’Australia, laa sfoggiare il logo ‘Mission Winnow‘ sulla propria livrea, dopo averlo accantonato per il primo appuntamento del Mondiale 2019.LapresseIl Cavallino, per evitare qualsiasi problema giudiziario, aveva deciso di ‘ripulire’ tute e monoposto, rimpiazzando il logo legato alla Phillip Morris con un richiamo ai 90 anni dalla creazione della scuderia. Dal Gp delin poi tornerà tutto come prima, come sottolineato anche dalla stessa azienda americana: “la nostra partnership con larimane forte, e siamo molto felici di essere title partner della Scuderia, ribadiamo che i cambiamenti riguarderanno solo l’Australia“. Una nota ufficiale ...

