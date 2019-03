Extravergine | la comedy con Lodovica Comello su FoxLife

tvzap.kataweb

(Di sabato 23 marzo 2019) A metà strada tra due cult dell’universo femminile come Bridget Jones e Sex and the City, laprodotta da Fox e Publispeiha come protagonista la ventinovenne Dafne Amoroso, giovane donna intelligente, ironica ma al tempo stesso impacciata e goffa alla perenne ricerca dell’amore. Ad interpretare Dafne è la cantante, conduttrice (Italia’s Got Talent, Singing in the Car) e attrice, diretta per l’occasione da un’altra donna, Roberta Torre (Tano da morire, Angela, I baci mai dati, Riccardo va all’Inferno). La messa in onda è prevista per questo autunno su(canale 114 di Sky)., la trama Dafne lavora nella redazione del sito web di una rivista femminile, ma il suo lavoro sembra quasi invisibile ai colleghi, così come lei. Come molti suoi coetanei di oggi sente la pressione di essere arrivata a questa età senza aver ...

