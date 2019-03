Extravergine | FoxLife tenta la comedy al femminile con un mix tra Sex and the City e

blogo

(Di sabato 23 marzo 2019)Il giorno dopo la conclusione di Italia's Got Talent 2019, la terza edizione da lei condotta, arriva l'annuncio che Lodovica Comello sarà la protagonista di una nuova serie tv, unadestinata a(canale 114 di Sky). Il titolo,, va dritto al punto e porta subito il pubblico a conoscenza della condizione abbastanza insolita per i nostri tempi della protagonista.Dafne Amoroso (un nome, un programma), infatti, è una 29enne un po' impacciata, che vive a Milano e che è ancora in cerca della stabilità professionale e sentimentale. Al lavoro nella redazione web di una rivista, per una serie di malintesi viene considerata una "dea del sesso" e le viene affidata una rubrica dedicata proprio a questo tema sulla rivista. Peccato, però, che Dafne sia ancora vergine.laalcon ...

