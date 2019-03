Eva Mendes | Tornerò a lavorare solo con Ryan Gosling

Eva Mendes - quanto ci manchi! : La sua bellezza latina ha fatto innamorare milioni di uomini, ma Eva Mendes alla fine ne ha scelto solo uno: Ryan Gosling. E con lui ha messo su famiglia, rinunciando alla luce dei riflettori, almeno in parte. È da un po' infatti che non la si vede su un red carpet (nemmeno insieme a lui) e soprattutto sul grande schermo. E per i suoi 45 anni (compiuti lo scorso 5 marzo) non ha organizzato alcun party mondano, ma una giornata a ...