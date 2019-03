Eurolega | Milano crolla contro il Panathinaikos | 83-95

VIDEO Milano-Panathinaikos 83-95 - Highlights e sintesi Eurolega. Uno stop interno che rischia di essere pesantissimo : L’Olimpia Milano perde una ghiotta occasione e deve rinviare il passo decisivo verso i play-off di Eurolega: la compagine meneghina perde in casa contro i greci del Panathinaikos per 83-95. Di seguito le immagini salienti della gara che ha visto la sconfitta della squadra di Pianigiani. GLI Highlights DI Milano-Panathinaikos 83-95 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Basket - Eurolega 2019 : il calendario delle ultime due giornate. E’ volata a 7 per i playoff - le avversarie di Milano e delle altre contendenti : Due giornate alla fine della stagione regolare in Eurolega e la lotta playoff è più viva che mai. Sette squadre per tre posti ed una situazione in classifica che rende ancora apertissima ogni soluzione. Con le vittorie di questa sera Vitoria e Panathinaikos sembrano essere più tranquilli, mentre la sconfitta odierna mette Milano in una situazione molto complicata. LA CLASSIFICA ATTUALE Baskonia Vitoria (15-13) Panathinaikos (15-13) Olimpia ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde con il Panathinaikos 95-83 : Olimpia Milano-Panathinaikos, la cronaca Ogni possesso è una furiosa battaglia fin dai primi minuti. James è l'osservato speciale da coach Pitino e si vede, così sono Nunnally e Micov a prendersi ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano travolta dal Panathinaikos - playoff appesi a un filo : Nella serata più importante della sua stagione, l’Olimpia Milano crolla con il Panathinaikos. A Desio i greci si impongono 95-83, ribaltando anche la differenza canestri. Per la squadra di Pitino è un successo fondamentale nella corsa ai playoff, mentre Milano si trova nella condizione di non dover più sbagliare con Fenerbahce ed Efes. Per centrare l’ottavo posto l’Olimpia sarà obbligata a vincere entrambe le partite con le due ...

Eurolega - 28ª giornata – Una sconfitta che pesa per l’Olimpia Milano : i Playoff adesso sono a rischio - risultati e classifica aggiornata : Amaro ko per l’Olimpia Milano: il team di Pianigiani rischiano di non rientrare nella zona Playoff. I risultati da tutti i campi e la classifica aggiornata dopo la 28ª giornata Si è conclusa la 28ª gionata di Eurolega. Oggi è andata in scena la seconda giornat di sfide del doppio turno di questa settimana. Il Maccabi Tel Aviv ha mandato al tappeto il Khimki, per 71-76, in trasferta. Ai padroni di casa non sono bastati i 17 punti di ...

LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos - Eurolega 2019 in DIRETTA : la partita che vale una stagione : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di 28° turno di Eurolega tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Panathinaikos, che si gioca al PalaDesio causa indisponibilità del Mediolanum Forum di Assago. Anche alla luce del clamoroso tonfo dell’Olympiacos in casa del Gran Canaria, questa sfida si rivela ancora più importante per i destini di entrambe le squadre, provenienti da un ottimo periodo di forma e capaci di cogliere ...

Basket - Eurolega 2019 : cosa succede a pari punti tra due o più squadre? Il regolamento e la situazione dell’Olimpia Milano verso i play-off : Si avvicina il tempo dei verdetti in un’Eurolega nella quale mancano ancora due settimane alla fine della regular season, con una parte del terzultimo turno e tutti gli ultimi due ancora da giocare, per un totale di 20 partite nelle quali ogni cosa, in merito alla lotta per le ultime tre posizioni valide per accedere ai quarti di finale, è da decidere. L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano, in questo senso, può dire di esser stata ...

LIVE Milano-Panathinaikos - DIRETTA Eurolega : orario d’inizio - tv e streaming : Ad appena due giorni dalla sconfitta in casa del Real Madrid, è già il momento di tornare in campo per l’AX Armani Exchange Milano. La formazione allenata da Simone Pianigiani accoglierà a Desio il Panathinaikos Atene nella 28a giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Mike James e compagni affronteranno un vero e proprio scontro diretto e dovranno conquistare la vittoria per continuare ad inseguire l’obiettivo playoff. La ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano non può sbagliare - contro il Panathinaikos la sfida che vale la stagione : Non sarà certamente una partita come le altre quella che attende l’Olimpia Milano domani sera (ore 20.45) nella 28a giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019 di Basket. La formazione allenata da Simone Pianigiani accoglierà in casa il Panathinaikos in una sfida da vincere ad ogni costo per continuare ad inseguire l’obiettivo playoff. Dopo la sconfitta di Madrid, Mike James e compagni scenderanno in campo a Desio (e ...

Eurolega basket : Olimpia Milano-Panathinaikos si giocherà il 22 marzo : Il basket milanese resta con la testa all'Eurolega 2019 dopo la sconfitta di misura subita ieri sera in Spagna, al cospetto del quotato Real Madrid (92-89). Venerdì 22 marzo l'Olimpia Milano se la vedrà, stavolta in casa, con un avversario ostico, ma non insuperabile: i greci del Panathinaikos, squadra molto dotata sul piano fisico e per questo particolarmente abile nella conquista dei rimbalzi in attacco. Entrambe le squadre hanno conseguito 14 ...

Video/ Real Madrid Milano - 92-89 - : highlights della partita - Eurolega basket - : Video Real Madrid Milano, 92-89,: gli highlights della partita di basket, valida per la 23giornata del torneo dell'Eurolega. Sonora sconfitta per l'Ea7.

Eurolega - lo show di James non basta : il Real Madrid piega Milano in volata : Madrid, Spagna,, 20 marzo 2019 " Un match di grande qualità e carattere e il miglior Mike James di stagione, 35 punti, 8 rimbalzi e 3 assist, non sono bastati all' Armani AX Milano per sfatare il tabù ...

Basket - Eurolega 2019 : Real Madrid-Milano 92-89. Simone Pianigiani : “Abbiamo lasciato che Madrid recuperasse troppo velocemente” : Ha parlato a pianetaBasket.com Simone Pianigiani al termine della sconfitta dell’Olimpia Milano a Madrid contro il Real, nella 27ma giornata dell’Eurolega di Basket. Il coach dei meneghini sostiene che i troppi punti subiti nel secondo quarto e la situazione falli siano stati la chiave di volta del match. Così Pianigiani a fine partita: “Penso che sia molto chiaro che abbiamo affrontato la partita nel modo giusto, con il giusto ...

VIDEO Real Madrid-Milano 92-89 - Highlights e sintesi Eurolega. Va a buon fine la rimonta degli spagnoli : L’Olimpia Milano perde una ghiotta occasione e deve rinviare il passo decisivo verso i play-off di Eurolega: la compagine meneghina perde a Madrid subendo la rimonta del Real che si impone per 92-89 ed ora deve battere il Panathinaikos nella sfida di venerdì. Di seguito le immagini salienti della gara che ha visto la sconfitta della squadra di Pianigiani. GLI Highlights DI Real MADRID-OLIMPIA MILANO ...