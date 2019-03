Epic Games Store | raggiunta quota 85 milioni di utenti registrati

Fortnite a rischio dopo il successo di Apex Legends? Il parere del CEO di Epic Games : È chiaramente una sfida a due quella che sta avendo luogo tra i massimi esponenti del genere Battle Royale, rispettivamente Fortnite e Apex Legends. I titoli di Epic Games e Respawn Entertainment se le stanno indubbiamente dando (metaforicamente) di santa ragione in una battaglia a distanza senza esclusione di colpi, dove chiaramente ad avere la meglio sono i giocatori. Per riuscire a prevalere sul proprio avversario bisogna infatti non lasciare ...

Epic Games non vuole che si ripetano i fatti relativi all'esclusività di Metro Exodus : Come ormai saprete, la versione PC di Metro Exodus sarà venduta in esclusiva Epic Games Store per un anno, tuttavia quando è stata data la notizia il gioco era già in procinto di uscire su Steam. Inutile dire che questo ha scatenato un polverone ed Epic Games è diventata una delle compagnie più odiate dai giocatori PC.Come riporta PC Gamer, Epic sembra essere consapevole dei suoi errori in quanto durante un'intervista concessa durante la GDC ...

Per Epic Games la recente politica di acquisizione di esclusive per il suo negozio digitale non è una strategia a lungo termine : Epic Games ha da poco messo in atto una decisa campagna di acquisizione per riuscire ad ottenere il maggior numero di esclusive per il suo store digitale. Infatti solo pochi giorni fa è stato annunciato che le versioni PC di 16 giochi tra cui Control ed i titoli di Quantic Dream saranno disponibili in esclusiva temporale sull'Epic Games Store.Come riporta Destructoid, sembra però che questa politica non sia destinata a durare per sempre, in ...

Il futuro esclusivo ed incerto di Epic Games Store : L’Epic Games Store, fin dalla sua uscita ha sempre fatto parlare di se, grazie alla sua politica di “collaborazione” con gli sviluppatori. Adesso, si trova comunque al centro di discussione varie, ma per altri motivi, in primis quello di riuscire ad far esclusivamente proprie le vendite di alcuni titoli molto attesi, lasciando di fatto a bocca asciutta Steam, che fino ad ora non aveva praticamente rivali. Per aggiungere carne ...

L'ispirato puzzle game The Witness è il prossimo gioco gratuito su Epic Games Store : Epic continua ad assicurarsi esclusive di altissimo livello per il suo Store (Detroit: Become Human, Heavy Rain, Beyond: Two Souls, The Outer Worlds e altri) e, allo stesso tempo, propone ai giocatori interessantissimi titoli gratuiti.Al momento su Epic games Store potete fare vostro l'interessante Oxenfree e, come segnala PCgamer, il prossimo gioco gratuito sarà L'ispirato puzzle game di Jonathan Blow, The Witness. Cosa bisogna fare per ...

Il CEO di Epic Games non è affatto preoccupato del successo di Apex Legends : Che piaccia o meno, Apex Legends è riuscito ad imporsi con fermezza nel mondo dei battle royale, e ha rapidamente visto crescere la sua community fino a 50 milioni di giocatori. Niente male, considerando che è stato pubblicato solo lo scorso 4 febbraio.Come riporta Fortnite Intel, sembra però che questo successo non abbia impensierito Epic Games ed il suo Fortnite:"Fortnite ha raggiunto il suo picco di utenza per ben due volte da quando è stato ...

The Outer Worlds sarà un'esclusiva temporale di Epic Games Store : Chris Avellone non è contento di questa scelta : The Outer Worlds, e molti altri titoli, arriveranno su PC in esclusiva Epic Games Store. Questo significa che l'atteso RPG targato Obsidian per PC non potrà essere acquistato su Steam.La decisione, come nel caso di Metro Exodus, ha spiazzato molti giocatori, i quali sottolineano come il nuovo Store abbia delle importanti mancanze dal punto di vista dei servizi.Ma, a quanto pare, non sono solo i giocatori ad essere spiazzati da questa decisione ...

Le vendite al lancio di Metro Exodus su Epic Games Store sono state 2 - 5 volte superiori a quelle di Last Light su Steam : Stando a quanto riportato da VG247.com, sembra che il passaggio da Steam a Epic Games Store abbia portato benefici a Metro: Exodus.Metro: Exodus ha funzionato piuttosto bene come esclusiva Epic Games Store. Ha già venduto più copie di quante ne ha vendute Metro: Last Light su Steam durante la settimana di lancio.Nel corso della GDC 2019, Epic ha annunciato che le vendite di Metro: Exodus sono state 2,5 volte superiori a quelle di Last Light ...

Tim Sweeney : Epic Games Store non accetterà "giochi scadenti" : Per anni, Valve ha lottato con il problema di cosa dovrebbe e non dovrebbe vendere sul negozio di Steam. All'inizio, Valve aveva un "potere decisionale". Quindi ha introdotto Greenlight, consentendo agli utenti Steam di votare per i giochi che volevano vedere sulla piattaforma. Alla fine, la compagnia ha eliminato tutto questo e ora permette a chiunque di inserire praticamente qualsiasi gioco sullo Store se paga una tassa di $ 100.Ciò ha causato ...

The Cycle : anche il nuovo gioco dei creatori di Spec Ops : The Line sarà un'esclusiva dell'Epic Games Store : Yager, la software house conosciuta per l'ottimo Spec Ops: The Line e Dreadnought, ha rivelato che The Cycle, il suo nuovo sparatutto competitivo, sarà disponibile da questo mese esclusivamente per PC Windows su Epic Games Store. I giocatori possono già da ora visitare lo Store o il sito ufficiale e registrarsi per l'Alpha testche durerà tre giorni (dal 28 al 30 marzo). Ecco il comunicato ufficiale:"Siamo elettrizzati all'idea di unire ...

Le versioni PC di Control e Journey to the Savage Planet saranno esclusive temporali dell'Epic Games Store : L'Epic Games Store continua a portarsi a casa delle esclusive temporali con una strategia estremamente aggressiva che sta coinvolgendo giochi medio/grandi sicuramente interessanti. In questo caso arriva l'annuncio ufficiale per Control, il nuovo gioco dei creatori di Max Payne, Alan Wake e Quantum Break, e per l'interessante Journey to the Savage Planet.Ecco il comunicato ufficiale:505 Games, publisher Controllato dal Gruppo Italiano Digital ...

Ubisoft estende la sua partnership con Epic Games Store : "diversi" altri giochi arriveranno sulla piattaforma : Come segnala PCGamer, Epic ha annunciato che Ubisoft continuerà la sua relazione con l'Epic Games Store. Apparentemente, il publisher si è ritenuto soddisfatto della sua decisione di pubblicare The Division 2 sullo Store di Epic (e non su Steam), e quindi pubblicherà "diversi" altri giochi in questa modalità, anche se Epic non può ancora scendere nei dettagli. Sarà infatti la stessa Ubisoft ad annunciare nel prossimo futuro quali saranno i ...

The Cycle : Disponibile da questo mese in esclusiva Epic Games Store : Yager, la famosa casa sviluppatrice di Spec Ops: The Line e Dreadnought, ha rivelato che The Cycle, il suo nuovo sparatutto competitivo, sarà Disponibile da questo mese esclusivamente per PC Windows su Epic Games Store. I giocatori possono già da ora visitare lo Store o il sito theCycle.game/sign-up/ e registrarsi per l’Alpha testche durerà tre giorni (dal 28 al 30 marzo), giocabile in ...

The Sinking City : il gioco investigativo open world ispirato alle opere di H.P. Lovecraft sarà un'esclusiva di Epic Games Store per un anno : Bigben annuncia che The Sinking City farà parte del catalogo dell'Epic Games Store a partire dal 27 giugno, giorno in cui sarà disponibile in tutto il mondo. La versione digitale per PC sarà venduta in esclusiva sullo Store di Epic Games per un anno.Ambientato negli anni '20 dello scorso secolo, The Sinking City è un gioco d'avventura e investigazione, con una struttura open world, ispirato alle opere del famoso scrittore americano H.P. ...