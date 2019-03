Elodie e The Kolors Video | cantano ' Pensare male' e annunciano il tour | Amici 18

VIDEO | The Kolors ed Elodie - "Pensare male" è il nuovo singolo : Nell'ultimo appuntamento pomeridiano di Amici, Stash ha presentato l'ultimo singolo dei The Kolors insieme ad Elodie

Amici 2019 - puntata del 23 marzo in diretta : ospiti Elodie con i The Kolors e Giorgio Pasotti : Maria De Filippi - Amici 2019 Amici 2019 arriva all’ultima puntata del sabato pomeriggio e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione, avvenuta lunedì. Amici 2019: anticipazioni puntata di sabato 23 marzo Dalle 14.10, su Canale 5, Maria De Filippi conduce la sedicesima puntata del sabato di ...

“Amici” : ultimo appuntamento pomeridiano per annunciare la squadra completa. Tra gli ospiti Elodie - The Kolors e Giorgio Pasotti : Domani, sabato 23 marzo, alle ore 14.10 su Canale 5, Maria De Filippi conduce l’ultimo appuntamento pomeridiano speciale di “Amici” prima dell’avvio del tanto atteso serale in onda da sabato 30 marzo su Canale 5. Maria svela l’altro nome della rosa dei talent che partecipano alla fase Serale, compone le due squadre formate da 6 elementi ciascuna divise in Bianca e Blu e annuncia ufficialmente il nome del secondo Direttore Artistico che fa parte ...

Pensare Male dei The Kolors ed Elodie Di Patrizi è l’avvio di un nuovo capitolo musicale del gruppo di Stash (testo e audio) : Pensare Male dei The Kolors ed Elodie Di Patrizi rappresenta per la band di Stash Fiordispino l'inizio di un nuovo capitolo musicale. Il nuovo singolo del gruppo è in radio da oggi, venerdì 15 marzo, ed è un brano inedito non contenuto nel precedente progetto discografico. Anticiperà il prossimo? Per Pensare Male, la voce di Stash si unisce a quella di Elodie Di Patrizi per una di quelle canzoni che sicuramente ascolteremo molto in radio nei ...