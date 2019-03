Egitto | lo scrittore al-Aswani denunciato alla procura militare per aver “insultato

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) La democrazia è la soluzione. Con queste parole loegiziano ‘Ala al-concludeva i suoi articoli che per anni vennero pubblicati sulla stampa egiziana durante la dittatura di Hosni Mubarak in. Sono passati più di 9 anni da allora, nel mezzo c’è stata la rivoluzione – che ha messo fine a quel regime trentennale – e un colpo di stato che ha ripristinato una dittatura più feroce di prima. E il clima di repressione in cui il paese vive ormai dal 2013 ha colpito anche l’intellettuale cairota, autore di best seller conosciuti a livello internazionale come Palazzo Yacoubian, romanzo tradotto in 35 lingue e pubblicato in Italia dcasa editrice Feltrinelli., infatti, è statoegiziana per“insultato il presidente Abdel Fattah el-Sisi, le forze armate e le istituzioni ...

Pietro__Bruno : RT @ilpost: In Egitto lo scrittore ‘Ala al-Aswany è sotto processo in un tribunale militare per un suo articolo - vitti2173 : RT @Radio3tweet: Le nuove restrizioni ai social media in #Egitto e lo scrittore Alaa al-Aswany accusato dal governo per i suoi articoli scr… - Andgasperini : RT @Radio3tweet: Le nuove restrizioni ai social media in #Egitto e lo scrittore Alaa al-Aswany accusato dal governo per i suoi articoli scr… -