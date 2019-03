Edicola | Inter su Rakitic e Bergwijn Giulini | ' Napoli vuole Barella'

Edicola : Inter nei guai - stanno per sfumare sia Modric - sia Rakitic; su Allegri l'ombra di Zidane : Secondo quanto riposta la Gazzetta dello Sport, Ivan Rakitic potrebbe a sua volta non arrivare a Milano: ci sarebbe il veto di Valverde, che ah appena rinnovato il contratto da tecnico col club ...

Il Fatto Quotidiano e Mediapart - ogni lunedì in Edicola – 18 febbraio : Le intercettazioni di Benalla che parla di Macron : La nostra inchiesta, che portiamo avanti da agosto, ci permette di affermare che: l’ex collaboratore di Emmanuel Macron , Alexandre Benalla , e l’ex responsabile della sicurezza del partito La République en Marche, Vincent Crase, entrambi indagati per le violenze del primo maggio, si sono incontrati il 26 luglio scorso, a Parigi, violando il controllo giudiziaro che vietava loro ogni tipo contatto. Diversamente da quanto ha dichiarato sotto ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Febbraio : L’intervista – Il presidente dell’Antimafia Morra al Fatto : “Dare l’ok al processo Salvini è nel Dna del M5S” : L’intervista “Dire sì ai giudici o il M5S si gioca la sua credibilità” Il presidente dell’Antimafia Nicola Morra: “Lo spiegano i nostri valori, i politici vanno trattati come gli altri” di Luca De Carolis I Legnanesi di Marco Travaglio “Ma Salvini non ce l’ha un vestito suo?”, domandavamo l’altro giorno nella pagina fotografica sui suoi vari travestimenti. Stavamo per lanciare una sottoscrizione per regalargli una giacca e una camicia ...