È Domenica | il ritorno sulla luna | il caffè ' social' | motori e enigmistica

Domenica inizia la Formula 1 2019. Tutti contro Hamilton e c'è il ritorno di Kubica : C'è però un fatto quest'anno, che riteniamo speciale per tutto il mondo delle corse e non solo per la Formula 1, il ritorno dopo tanti anni di assenza del bravissimo Robert Kubica con la Williams che ...

Sanremo 2019 - niente base musicale a Domenica In e Nino D'Angelo se ne va : «Compro il Cd e ritorno» : Nino D'Angelo lascia il palco dell'Ariston nell'imbarazzo per una base musicale che non c'è. A Domenica In , infatti, era il momento della loro esibizione, ma parte la base sbagliata. Così, si ...