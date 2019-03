Due ragazzini precipitano dall' ottavo piano di un palazzo | tragedia a Bologna

Cadono dall'ottavo piano - a Bologna muoiono Due ragazzini di 14 e 11 anni - : Il 118 arrivato sul posto ha tentato invano di rianimare i ragazzini. Al momento non si conoscono le cause di quello che è successo. I residenti sono sotto choc

Bologna - Due ragazzini di 11 e 14 anni precipitano dall’ottavo piano : morti sul colpo : Due ragazzini di 11 e 14 anni sono morti dopo esser precipitati dall’ottavo piano di un palazzo in via Quirino di Marzio, nella periferia di Bologna. È successo sabato mattina intorno alle 10: a trovare i loro corpi senza vita alcuni residenti che, sotto choc, subito hanno dato l’allarme. Inutili tutti i tentativi di rianimarli da parte dei soccorritori del 118. Sul posto c’è la polizia, ancora non si conoscono le cause di ...

Brasile - sparatoria a scuola : Due ragazzini uccidono 5 studenti e un impiegato e poi si uccidono : Cinque studenti e un impiegato sono rimasti uccisi stamani nella scuola statale Professor Raul Brasil, a Suzano, nella regione metropolitana di San Paolo, dopo che due adolescenti incappucciati hanno...

Migranti - naufragio al largo dell’isola di Samos : tre morti tra cui Due ragazzini : Un barcone di Migranti è affondato nella notte al largo dell’isola greca di Samos. La Guardia Costiera greca, intervenuta dopo aver ricevuto un Sos a tarda notte, ha recuperato 11 persone in mare tra cui due ragazzini, morti durante il trasporto in ospedale. Il corpo di un uomo, dato inizialmente per disperso, è stato trovato più tardi sulla spiaggia. A bordo si sarebbero trovate almeno 12 persone. Secondo l’Organizzazione internazionale per le ...

Pedofilia - George Pell colpevole : l'ex tesoriere vaticano abusò di Due ragazzini : Il cardinale George Pell , principale consigliere di Papa Francesco ed ex ministro dell'Economia vaticano, è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale nei confronti di due ragazzini di 13 anni. È stato condannato per crimini sessuali contro minori in Australia, diventando il più ...

Schianto in scooter - morti Due ragazzini di 16 e 17 anni. Tragedia nel paesino delle nozze Ferragnez : Tragedia la scorsa notte sulle strade della Sicilia: due ragazzini di 16 e 17 anni, Manuel Petralito e Gabriele Marescalco, sono morti in un incidente stradale intorno alle 3 in via Montessori, a Noto,...