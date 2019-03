Droga in casa | marito e moglie traditi dal gatto | il felino si agita | scoperti 3 etti di

Asti - bambino di 2 anni solo in strada e senza scarpe. Il padre era in casa che dormiva. Arrestato per Droga : Nella tarda mattinata di mercoledì, ad Asti, un bambino di circa due anni e mezzo si è allontanato da casa e ha iniziato a vagare da solo per la strada della città. Il piccolo era senza scarpe, ...

Napoli - market della Droga nella casa con videosorveglianza : due arresti : Spacciavano droga, confezionavano dosi e controllavano la zona attraverso un impianto con micro telecamere. Tutto questo avveniva all'interno di un appartamento su via Torricelli, nel quartiere ...

Asti - a 2 anni da solo in strada senza scarpe : il papà - che dormiva a casa - arrestato per Droga : A due anni e mezzo si allontana da casa mentre il padre dorme e quando i carabinieri lo riportano scoprono quasi 400 grammi di droga. È successo ieri intorno a mezzogiorno ad Asti. Il piccolo era in strada, con indosso solo il pigiamino e i calzini, senza giubbino o scarpe e soprattutto senza accompagnatori. Era uscito dall’abitazione e, spaventato, aveva iniziato a camminare.--Aveva percorso già un centinaio di metri quando sia alcuni passanti, ...

Roma : coppia di spacciatori deteneva Droga e contanti in casa - 2 arresti : Roma – Nascondevano in casa 27 mila euro e oltre 300 grammi di sostanze stupefacenti: coniugi pusher scoperti ed arrestati dalla Polizia di Stato. Nell’ambito dei servizi mirati alla lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, gli investigatori della Polizia di Stato hanno tenuto d’occhio le attivita’ commerciali di due coniugi, in zona Appio Claudio, attorno alle quali avevano notato degli strani movimenti. Dopo ...

Caltanissetta : trovato in possesso di Droga in casa - arrestato : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) - E' stato trovato in possesso di droga mentre aveva l'obbligo di dimora. Accade a Riesi, nel nisseno, dove i Carabinieri della Stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato B.G.A. di anni 27, in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in qu

Trovato in casa con 1 - 5 kg Droga : in manette 40enne a Tor Bella Monaca : Roma – Nascondeva in casa oltre 1 kg di cocaina e 400 g di hashish, pronti da immettere nelle piazze di spaccio del quartiere. Ma la droga e’ stata sequestrata e lui, un 40enne romano, con precedenti, e’ stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Impegnati in un’attivita’ antidroga nel quartiere, i Carabinieri ...

Sorpresi con dosi di Droga in casa : arrestati madre e figlio : FRANCAVILLA FONTANA - madre e figlio di Francavilla Fontana, 46 anni lei , G.C., e 28 lui , D.A.A, , sono stati arrestati dai poliziotti del commissariato di Polizia di Ostuni per detenzione ai fini ...

Barra - preso pusher di eroina e cocaina : in casa Droga - soldi e frullatori : I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno tratto in arresto un 27enne del corso Sirena, a Barra, già noto alle forze dell'ordine, antonio maravolo, poiché lo hanno sorpreso a detenere in ...

Droga e soldi in casa : condannati per spaccio un uomo e una donna : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Ragazza violentata da quattro uomini : 'Mi hanno dato Droga - gli abusi in una casa' : Stupro choc a Viareggio , dove una Ragazza ha dichiarato di essere stata violentata da un branco di quattro uomini , dai quali aveva ricevuto una dose di droga nella pineta della città toscana: la ...

Diciassettenne sorpreso con l'hashish : perquisito a casa - spuntano fuori due bilancini e altra Droga : I Carabinieri della stazione di Terranuova Bracciolini hanno invece proceduto a denunciare in stato di libertà un minorenne italiano incensurato, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. ...

Per avere la Droga picchia i genitori e li manda in ospedale : loro fuggono da casa : Nella mattinata i carabinieri di Arezzo hanno denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un 29enne aretino che, più volte, aveva picchiato i propri genitori ...

Blitz in casa di un giovane leccese - spuntano una pistola e quattro etti di Droga : in carcere : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Droga a Roma - blitz della Gdf : tra 5 arrestati c'è anche un Casamonica . "Aveva contatti con Narcos" : Per gli inquirenti "era lo snodo centrale" dell'importazione in Italia di 7 tonnellate di cocaina dal Brasile: lo stupefacente sarebbe dovuto arrivare in Italia a bordo di un aereo privato