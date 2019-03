Don Peppe Diana | frasi | morte e che film vedere Chi era il parroco

termometropolitico

(Di sabato 23 marzo 2019) Done che. Chi era ilChi era Don PeppinoIl 19 marzo ricorre l’anniversario delladi Don, ileroe che ha sacrificato la propria vita per combattere la camorra. Il coraggio mostrato, le sue opere e le parole di conforto e sostegno rivolte ai più deboli hanno lasciato un segno indelebile nel cuore degli italiani. Don Giuseppe era di Casal di Principe, proprio come i suoi assassini.A differenza di questi ultimi scelse la strada della legalità battendosi con determinazione per trasmettere un messaggio di speranza e libertà. Giuseppe però non è morto invano ed ancora oggi il suo sacrificio è una vibrante testimonianza di forza e coraggio. Donè un esempio per tutti e proprio per questo è necessario e doveroso mantenere vivo il suo ricordo. Ripercorriamo allora insieme la tragica ed ...

