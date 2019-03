DIRETTORI ARTISTICI E GIUDICI DI AMICI 2019 Sabrina Ferilli tornerà in giuria?

Amici : Ricky Martin e Vittorio Grigolo DIRETTORI ARTISTICI del serale : Sono Ricky Martin e Vittorio Grigolo i nuovi direttori artisti del serale di Amici di Maria De Filippi. Terminata la fase pomeridiana, il programma sta per tornare in prima serata, con una sfida accesissima fra i Bianchi e i Blu. Chi vincerà? Per ora è ancora presto per dirlo, di certo quest’anno Maria De Filippi ha scelto un cast d’eccezione. Accanto ai ragazzi nella gara per la vittoria ci saranno due artisti di fama ...

Ricky Martin è uno dei due DIRETTORI ARTISTICI di Amici : è ufficiale : L'annuncio durante la registrazione della puntata in onda sabato 16 marzo. Prima le indiscrezioni, poi la conferma

DIRETTORI ARTISTICI Amici 2019 : sono due romani? L’indizio : Tiziano Ferro e Cesare Cremonini coach di Amici 2019? Continuano a emergere nuovi indizi sui coach di Amici 18. Chi sono? Anche l’ipotesi “Tiziano Ferro – Cesare Cremonini” è stata scartata. Non saranno loro i due artisti che guideranno le squadre durante la nuova fase del talent show di Canale 5. Ma adesso sappiamo qualcosa […] L'articolo Direttori artistici Amici 2019: sono due romani? L’indizio proviene da ...

Amici 2018 - Peparini e Tommassini nuovi DIRETTORI artistici? : ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la prima puntata del Serale di Amici 2018. Il talent condotto da Maria De Filippi esordirà in prima serata sabato 30 marzo, nella consueta battaglia ...

Amici 18 - nuovi indizi sui due DIRETTORI ARTISTICI : spuntano le iniziali L e P : Durante la puntata pomeridiana di sabato, 9 marzo, la conduttrice romana Maria De Filippi ha rivelato nuovi indizi sull'identità dei due direttori artistici delle due squadre antagoniste del serale 2019 del talent show di Mediaset. Già la settimana scorsa erano stati rivelati alcuni importanti dettagli sull'identità dei due capi squadra del talent e ora ne sono stati rivelati altri. Inoltre, per chi non lo sapesse, la prima puntata del serale di ...

Amici 18 - nuovo indizio sui DIRETTORI ARTISTICI del serale : le iniziali sono 'L' e 'P' : C'è ancora un grande mistero attorno all'identità dei due uomini che ricopriranno il ruolo di direttori artistici del serale di Amici a partire dal prossimo 30 marzo; nonostante Maria De Filippi abbia dato un bel po' di indizi a riguardo, sembra che ancora nessuno sia riuscito a capire chi sono i nuovi capitani dei "Bianchi" e dei "Blu". L'addetto stampa di Mediaset, Betty Soldati, ha usato Instagram per dare un altro aiutino ai fan del talent ...

DIRETTORI ARTISTICI Amici 2019 - un cantante e un ballerino? Nuovo indizio : Serale Amici coach, chi sono? Maria De Filippi dà nuovi indizi, ma i concorrenti sbagliano tutto Chi sono i Direttori artistici di Amici 2019? Il toto-nomi non è ancora terminato. Maria De Filippi, puntata dopo puntata, sta dando nuovi indizi ai concorrenti, che comunque pare siano molto lontani dalla vera identità dei due coach. Hanno […] L'articolo Direttori artistici Amici 2019, un cantante e un ballerino? Nuovo indizio proviene da ...

Ufficiale Loredana Bertè al serale di Amici di Maria De Filippi : gli indizi sui DIRETTORI ARTISTICI e le nuove maglie verdi : Loredana Bertè al serale di Amici di Maria De Filippi, ufficialmente confermata dalla conduttrice nel corso del nuovo appuntamento pomeridiano di sabato 9 marzo. La cantante sarà tra i giudici del serale, in partenza il prossimo 30 marzo. Confermato ufficialmente al sabato anche per quest'anno, ad Amici di Maria De Filippi si procede con l'assegnazione delle maglie verdi che consentiranno a cantanti e ballerini di accedere alla prossima fase del ...

Anticipazioni Amici : Mowgli e Mameli in maglia verde - è mistero sui DIRETTORI artistici : Come ogni settimana, anche questo venerdì è stata registrata la puntata di Amici 18 che il pubblico vedrà su Canale 5 il giorno dopo; il blog "VicolodelleNews", ha riportato le prime Anticipazioni su quello che è successo in studio poche ore fa. Al termine della consueta sfida a squadre, il cantante Mameli e il ballerino di break dance Mowgli hanno avuto la possibilità di accedere al serale: entrambi i ragazzi hanno superato l'esame ed hanno ...

Amici 18 - anticipazioni DIRETTORI ARTISTICI : parla Maria De Filippi : Coach Amici 18, nuove anticipazioni date direttamente da Maria De Filippi Maria De Filippi ha dato delle anticipazioni sui direttori artistici di Amici 18. Non ha potuto sbilanciarsi troppo, ovviamente, visto che la loro identità deve rimanere segreta fino alla prossima puntata del sabato. Ma ha comunque dato ai concorrenti degli indizi per poter capire […] L'articolo Amici 18, anticipazioni direttori artistici: parla Maria De Filippi ...

Anticipazioni Amici 18 : al serale tornano i DIRETTORI ARTISTICI - due uomini 'top secret' : Il serale della diciottesima edizione di Amici è alle porte: tra un mese e mezzo circa, infatti, è previsto il ritorno in prima serata del talent condotto da Maria De Filippi. Lunedì 4 marzo, sul profilo Instagram della trasmissione, è stato fatto un importantissimo annuncio: quest'anno i "Bianchi" e i "Blu" saranno capitanati da due direttori artisti. Dal video che è stato pubblicato in anteprima dei coach, si intuisce soltanto che sono due ...

Amici 18 serale - tornano i DIRETTORI ARTISTICI : chi sono? (VIDEO) : In attesa che venga ufficializzata la data di inizio del serale di Amici 18 (al momento sarebbe fissata per sabato 30 marzo, ovviamente in prima serata su Canale 5), i social del talent show di Maria De Filippi provano a smuovere le acque. Lo fanno annunciando che ci saranno due direttori artistici e pubblicando un breve video in cui due persone camminano.Praticamente impossibile riconoscere dalle immagini i due artisti scelti per il ...

I primi indizi sui DIRETTORI ARTISTICI del serale di Amici di Maria De Filippi : Ermal Meta e Fabrizio Moro a capo delle squadre? : Sono stati svelati i primi indizi sui direttori artistici del serale di Amici di Maria De Filippi: saranno 2 e saranno entrambi uomini. I primi dettagli sono stati condivisi sui social del programma attraverso un video che propone ai fan di indovinare i volti dei due direttori artisti della nuova edizione del serale a partire dalla loro camminata di spalle. Dopo un'attenta analisi, i fan più attivi hanno iniziato a commentare la clip su ...