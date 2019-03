Diplomati magistrali | storia di un diritto negato e di una promessa disattesa

Diplomati magistrali coordinamento DMA Piemonte a Salvini : I Diplomati magistrali del coordinamento DMA Piemonte tornano sulla questione delle promesse tradite in campagna elettorale. Lo fanno con una lettera indirizzata alla redazione in cui viene messo in evidenza un post su Facebook di Matteo Salvini datato 4 gennaio. La questione riguarda la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Il contesto Per inquadrare meglio il contesto va detto che nella lettera in questione ...

Blocco dell’ anno di prova dei Diplomati magistrali : Sul concorso riservato per i diplomati magistrali ci giunge una ultima ora che riguarda lo svolgimento dell’anno di formazione e prova. Non si tratta propriamente delle criticità che pure hanno contraddistinto la decisione del governo di adottare questa soluzione per i diplomati magistrali cui la plenaria negato l’inserimento in Gae. Un cambio in corsa che non mancherà di suscitare roventi polemiche tra i diplomati magistrali. Uno ...

Miur non dimentichi di inserire i Diplomati magistrali depennati da Gae in seconda fascia : Il prossimo sarà l’ultimo anno in cui verrà fatto l’aggiornamento delle graduatorie di istituto. I diplomati magistrali che avevano proposto ricorso per ottenere l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento verranno a trovarsi in una posizione critica. In redazione è arrivato un contributo prodotto dall’avvocato Giuseppe Versace che riproponiamo integralmente di seguito. Il quesito A seguito del recentissimo ...

Governo si impegni a includere i Diplomati magistrali delle paritarie al riservato : I diplomati magistrali rappresentano la categoria dei precari maggiormente discriminata dalla politica negli ultimi vent’anni. L’ultima, in ordine di tempo, è l’esclusione dal concorso straordinario dei docenti in possesso del servizio svolto nelle scuole paritarie. A questo proposito si è tenuta ieri, prezzo la Sala Caduti di Nassiriya del Senato della Repubblica, una conferenza stampa organizzata dal gruppo di Forza ...

Diplomati magistrali - la possibilità del concorso per soli titoli : Dopo il No anche della Plenaria Bis al diritto alle Graduatorie Ad Esaurimento da parte dei Diplomati Magistrali, resta la speranza di un risvolto positivo della Corte di Cassazione, la cui udienza si è tenuta lo scorso 12 marzo. Ma quale altra strada si potrebbe percorrere per porre fine al precariato di questi insegnanti? Come poter accedere al ruolo La soluzione adottata dall’attuale governo è stata quella di indire un concorso ...

La cautelare del CdS che spariglia le carte per i Diplomati magistrali delle paritarie : Sul fronte dei diplomati magistrali che hanno conseguito servizio nelle scuole paritarie giunge una buona notizia da Palazzo Spada. Il Consiglio di Stato ha concesso un decreto cautelare di ammissione alle prove del concorso straordinario riservato ad un gruppo di ricorrenti patrocinati e difesi dall’avvocato Pietro Siviglia. La notizia viene diffusa dallo stesso legale con un post su Facebook in cui viene annunciato l’accoglimento ...

Diplomati magistrali - le decisioni discordanti del Consiglio di Stato : Dopo la seconda “batosta” piombata sui Diplomati Magistrali a seguito della Plenaria Bis, mancano poche ore alla pronuncia della Corte di Cassazione, che ricordiamo è prevista per il 12 marzo. Non è ancora noto se il responso verrà reso noto subito o se occorrerà attendere qualche giorno per venirne a conoscenza. La speranza per questi insegnanti è sicuramente di un possibile ribaltamento di quanto detto dai giudici di Palazzo Spada. In attesa ...

I Diplomati magistrali al governo : #siamolaprovadellavostraincoerenza : I diplomati magistrali, attraverso un comunicato stampa del Coordinamento DMA Piemonte, ritornano sulla spinosa questione del concorso straordinario. Per l’occasione hanno scelto di riunirsi in piazza per manifestare nella giornata tradizionalmente dedicata alla festa della donna. Sotto accusa c’è la scelta dell’ esecutivo di adottare una formula per il reclutamento dei docenti nella scuola primaria e dell’infanzia molto ...

Mozione di Forza Italia per i Diplomati magistrali delle scuole paritarie : In virtù di quanto riaffermato in sede di adunanza plenaria del Consiglio di Stato, diverse formazioni politiche stanno presentando in questi giorni degli emendamenti in favore dei diplomati magistrali. Una di queste porta la firma dei senatori Lonardo e Gallone di Forza Italia. Si tratta di una proposta emendativa conseguente all’esclusione dei diplomati magistrali con servizio nella scuola paritaria dal concorso riservato per i docenti ...

Nuovo emendamento di Fdi per inserire in GaE i Diplomati magistrali : Per Fdi, quella della riapertura delle GaE è una battaglia per l’affermazione di un diritto legittimo. Lo dimostra tutta l’attività condotta dai parlamentari di Giorgia Meloni durante quelle convulse giornate che hanno preceduto il decreto dignità. Sempre vicini ai diplomati magistrali, dei quali condividono la visione secondo la quale il possesso del titolo possiede valore ‘concorsuale’, continuano a spingere affinché il ...

Discriminazioni in danno dei Diplomati magistrali : La questione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 sembra essersi risolta definitivamente con il secondo pronunciamento della plenaria. In estrema sintesi, i giudici di Palazzo Spada negano che il solo possesso del titolo conferisca il diritto al ruolo senza sostenere un concorso. Almeno, la volontà espressa dal legislatore, con il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, pare essere quella del porre una condizione: il ...

Diplomati magistrali : la sentenza della Plenaria li esclude - Anief annuncia ricorso : Brutte notizie per i Diplomati magistrali, in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Essi vedono negata la possibilità di inserimento nelle Graduatorie a esaurimento dall'esito negativo della sentenza deliberata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio dello stato, che si era riunita il 20 febbraio scorso per decidere le sorti di migliaia di docenti precari iscritti nelle Graduatorie a esaurimento, dalle quali, ...