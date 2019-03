Delegazione del Cosenza calcio all' Istituto comprensivo ' Zumbini' Festa grande per i

La Corea del Nord ritirerà la sua Delegazione dall’ufficio di collegamento con la Corea del Sud di Kaesong - aperto lo scorso anno : La Corea del Nord ha annunciato di voler ritirare la sua delegazione dall’ufficio di collegamento inter-Coreano nella città di Kaesong, al confine con la Corea del Sud. L’annuncio è stato dato dal ministero dell’Unificazione della Corea del Nord. La decisione arriva

Xi Jinping è arrivato in Italia : al seguito del presidente cinese una Delegazione di 500 persone : Xi Jinping è arrivato a Roma, accolto dal ministro delle politiche Agricole, Gianmarco Centinaio. Al seguito del presidente cinese, atterrato alle 18.30 con la moglie all'aeroporto di Fiumicino, una schiera di 500 persone. Oltre alla sua sicurezza personale, ci sono infatti circa 120 giornalisti e 300 fra dirigenti di aziende, poli museali e funzionari ministeriali. Il leader cinese è accompagnato dalla first lady Peng Liyuan e dai ...

Xi Jinping in Italia con una Delegazione di oltre 500 persone - Sky TG24 - : Il presidente cinese visiterà il Vecchio Continente tra il 21 e il 26 marzo. La prima tappa sarà l'Italia, dove verrà formalizzato il bilaterale con Conte per la Via della Seta. Nel gruppo proveniente ...

Prodotti a marchio DOP e IGP della Sicilia orientale : da Tokyo una Delegazione per scoprirne i territori : L'evento è rivolto al mondo agricolo, alla stampa generalista e di settore. A moderare il convegno sarà Carmelo Frittitta , dirigente generale dell'Assessorato regionale alle risorse Agricole: "...

Sciopero per il clima - a Bergamo 3mila in piazza : Delegazione incontra Gori / FOTO : Bergamo, 15 marzo 2019 - Tremila giovani secondo gli organizzatori hanno preso parte oggi alla marcia globale per il clima a Bergamo. Fumogeni verdi, striscioni sul futuro del pianeta e applausi : ...

Juventus - una Delegazione della Pro Recco ha incontrato i campioni bianconeri : Questo pomeriggio i giocatori della Juventus sono tornati alla Continasa per riprendere gli allenamenti in vista della sfida contro il Genoa di domenica alle ore 12:30. I bianconeri hanno ripreso a lavorare dopo il giorno di riposo che Massimiliano Allegri ha deciso di regalare ai suoi ragazzi a seguito della grande impresa di Champions League. Dunque Cristiano Ronaldo e compagni hanno momentaneamente accantonato gli impegni europei per ...

GUBBIO - STIRATI GUIDA LA Delegazione IN PALESTINA : GUBBIO - Il sindaco Filippo Mario STIRATI GUIDA la DELEGAZIONE che domani martedì 12 marzo a Ramallah inaugurerà il 'CENTRO PALESTINESE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA IN EDILIZIA', a conclusione di ...

Bangladesh-Arabia Saudita : Delegazione Riad in visita - focus sugli investimenti : ... è guidata dal ministro del Commercio e degli investimenti, Majid bin Abdullah al Qasabi, e comprende anche il ministro per l'Economia e la pianificazione, Mohammad bin Mazyed al Twaijri, e ...

Susanna Pisano è stata confermata presidente della Delegazione regionale di Confprofessioni Sardegna. : «Con questo protocollo il mondo delle professioni fa un importante passo in avanti nei confronti dei giovani» , ha affermato la vice presidente di Confprofessioni Sardegna Paola Cogotti, in un ...

Energia : Delegazione russa a Milano per conoscere 'modello A2a' : Milano, 5 mar. (AdnKronos) - Economia circolare, innovazione tecnologica, transizione energetica, ma anche energie rinnovabili e smart city: questi i temi oggetto dell’incontro odierno fra il gruppo A2a e una delegazione della federazione russa composta da rappresentanti delle istituzioni e di impre

Al CONI la presentazione della Delegazione Italiana ai Giochi Mondiali Special Olympics : Tutto è pronto per lo straordinario viaggio della Delegazione Italiana composta da 157 persone, di cui 115 atleti, per i Giochi Mondiali Special Olympics ad Abu Dhabi. Inizierà da Roma dove, a partire da domani, 6 marzo, la Delegazione si riunirà per presenziare ad una serie di importanti incontri istituzionali prima della partenza per gli Emirati Arabi: alle ore 18.00 verrà ricevuta a Palazzo Madama dalla Presidente del Senato, Maria ...

Ucraina : attesa oggi Delegazione Fmi a Kiev per discutere accordo stand-by : ... mentre i 2,5 rimanenti saranno disponibili una volta completati i rapporti semestrali, che dovrebbero dimostrare il raggiungimento di determinate condizioni funzionali alla stabilità dell'economia ...

Fico : Delegazione parlamentare a Mosca farà ottimo lavoro : Mosca, 4 mar., askanews, - Fiducia nell'ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali nel campo della cooperazione interparlamentare. L'ha espressa Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati ...

Come diventare volontario della Delegazione Fai Viterbo : “Cerchiamo persone che amano l’arte e il paesaggio e hanno voglia e cuore per proteggerlo”. La delegazione Fai Viterbo partecipa