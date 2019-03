Da donna vi spiego perché a Verona difenderemo il gentil sesso

ilgiornale

(Di sabato 23 marzo 2019) Maria Rachele Ruiu si era già fatta conoscere ai tempi del Family Day che giurò di "ricordarsi" dell'approvazione della legge Cirinnà sulle unioni civili. Oggi è cresciuta e da, oltre che da referente nazionale di Generazione Famiglia, prenderà parte al discusso Congresso delle famiglie di. Quello attorno al quale nasce una polemica al giorno. L'abbiamo intervistata, dopo aver sentito il vice presidente Jacopo Coghe, per comprendere quale siano gli obiettivi programmatici e idealistici dei pro life.Maria Rachele Ruiu, lei è l'unicache partecipa all'organizzazione del Congresso mondiale delle famiglie?"No, anzi! Il nostro team è pieno di donne. Immagini un evento del genere solo in mano a uomini? A parte gli scherzi, le mie diverse esperienze lavorative mi hanno straconvinta che proprio nelle differenti peculiarità, differenti sensibilità, nello sfruttare sia il ...

